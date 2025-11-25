Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio reveló la exorbitante suma que cobra su novia por una historia en redes

Yeferson Cossio reveló lo que cobra su novia, Carolina Gómez por historia en Instagram.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Esto cobra la novia de Yeferson Cossio por una historia en sus redes sociales
Yeferson Cossio reveló cuánto cobra Carolina Gómez por historia en Instagram. (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió al confesar la millonada que cobra su novia Carolina Gómez por una historia en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuánto cobra Carolina Gómez, la novia de Yeferson Cossio por publicidad en redes?

En una reciente transmisión en vivo el creador de contenido antioqueño reveló a sus seguidores la suma que la influencer cobra por publicidad en sus redes sociales,

Carolina quien tiene cerca de tres millones de seguidores la también antioqueña se ha posicionado como una las influencer más reconocidas del país gracias a su relación con el antioqueño que lleva más de 11 años en esta labor.

Artículos relacionados

En el video, donde Yeferson estaba junto a su hermana Cintia, quien también es influencer y cuenta con una importante cantidad de seguidores, reveló que Carolina cobra 7 millones de pesos por cada historia en Instagram.

“No es un secreto lo que cobramos”, dijo Yeferson, mientras aclaraba que, si le ofrecían menos de 7 millones, podía negociar la cifra con la persona interesada, haciendo referencia a que se trata de un negocio flexible.

Esto cobra la novia de Yeferson Cossio por una historia en sus redes sociales
Yeferson Cossio reveló cuánto cobra Carolina Gómez por historia en Instagram. (Foto: Canal RCN)

En esta misma transmisión el creador de contenido, explicó que las negociaciones con marcas se realizan mediante chats habilitados en los perfiles públicos, un método que busca transparencia y confianza en las alianzas comerciales.

Aunque Carolina puede ajustar sus precios según cada campaña, la tarifa base sirve como referencia para empresas interesadas en sus servicios.

¿Cómo se fijan los precios de los influencers en Colombia?, esto dijo Yeferson Cossio

Según Yeferson, los valores de las publicaciones dependen de múltiples factores: el tamaño de la audiencia, el engagement y el potencial de ventas de cada historia o publicación.

Artículos relacionados

Durante la transmisión, destacó que su objetivo al compartir estos datos es que marcas y seguidores comprendan cómo funciona el negocio de los influencers.

Esto cobra la novia de Yeferson Cossio por una historia en sus redes sociales
Yeferson Cossio reveló cuánto cobra Carolina Gómez por historia en Instagram. (Foto: Canal RCN)

El comentario de Yeferson sobre Carolina Gómez generó revuelo en redes, pues el creador de contenido mencionó la cifra de siete millones, lo que generó dudas entre los usuarios sobre si se trataba de dólares o pesos colombianos.

Además, recibió varias críticas relacionadas con la fama de su novia: “Y eso que no es famosa”, comentaron algunos internautas.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara sorprendió al contar cómo han sido sus primeros días como mamá Paola Jara

Paola Jara contó cómo han sido sus días después del nacimiento de su hija Emilia

Paola Jara reapareció en redes tras dar a luz a su hija Emilia y compartió cómo han sido sus primeros días como mamá.

Westcol y Blessd Westcol

Westcol se pronunció tras fan que le lanzó chaqueta en la cara en concierto de Blessd

El streamer Westcol habló sobre el momento viral que protagonizó en el concierto de Blessd en Bogotá.

Jenny López vivió un accidente inesperado mientras preparaba su show con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López tuvo un accidente en pleno ensayo para el concierto con Jhonny Rivera en Cali

A pocos días de su concierto en Cali, Jhonny Rivera reveló que Jenny López sufrió accidente en medio de los ensayos.

Lo más superlike

Ryan Castro reaccionó a un fan. Ryan Castro

VIDEO: Así fue la reacción de Ryan Castro cuando un niño se le subió al escenario en plena presentación

Ryan Castro protagonizó un emotivo momento en pleno concierto al compartir tarima con un niño, generando aplausos en redes.

Murió Erna Marta Baumann, exmiss universo mexicana Miss Universo

¡Luto en el mundo de la belleza! Falleció exparticipante de Miss Universo

Michelle habla sobre su relación con Valentina en MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Michelle destapa la verdad sobre su relación con Valentina Taguado en MasterChef: “Me resbalaba”

Alejandra Ávila acompañada por su familia en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Él es Germán, el hermano de Alejandra Ávila que lloró en final de MasterChef Celebrity

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados