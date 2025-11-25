Yeferson Cossio reveló la exorbitante suma que cobra su novia por una historia en redes

El creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió al confesar la millonada que cobra su novia Carolina Gómez por una historia en sus redes sociales.

¿Cuánto cobra Carolina Gómez, la novia de Yeferson Cossio por publicidad en redes?

En una reciente transmisión en vivo el creador de contenido antioqueño reveló a sus seguidores la suma que la influencer cobra por publicidad en sus redes sociales,

Carolina quien tiene cerca de tres millones de seguidores la también antioqueña se ha posicionado como una las influencer más reconocidas del país gracias a su relación con el antioqueño que lleva más de 11 años en esta labor.

En el video, donde Yeferson estaba junto a su hermana Cintia, quien también es influencer y cuenta con una importante cantidad de seguidores, reveló que Carolina cobra 7 millones de pesos por cada historia en Instagram.

“No es un secreto lo que cobramos”, dijo Yeferson, mientras aclaraba que, si le ofrecían menos de 7 millones, podía negociar la cifra con la persona interesada, haciendo referencia a que se trata de un negocio flexible.

Yeferson Cossio reveló cuánto cobra Carolina Gómez por historia en Instagram. (Foto: Canal RCN)

En esta misma transmisión el creador de contenido, explicó que las negociaciones con marcas se realizan mediante chats habilitados en los perfiles públicos, un método que busca transparencia y confianza en las alianzas comerciales.

Aunque Carolina puede ajustar sus precios según cada campaña, la tarifa base sirve como referencia para empresas interesadas en sus servicios.

¿Cómo se fijan los precios de los influencers en Colombia?, esto dijo Yeferson Cossio

Según Yeferson, los valores de las publicaciones dependen de múltiples factores: el tamaño de la audiencia, el engagement y el potencial de ventas de cada historia o publicación.

Durante la transmisión, destacó que su objetivo al compartir estos datos es que marcas y seguidores comprendan cómo funciona el negocio de los influencers.

El comentario de Yeferson sobre Carolina Gómez generó revuelo en redes, pues el creador de contenido mencionó la cifra de siete millones, lo que generó dudas entre los usuarios sobre si se trataba de dólares o pesos colombianos.

Además, recibió varias críticas relacionadas con la fama de su novia: “Y eso que no es famosa”, comentaron algunos internautas.