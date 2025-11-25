Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
VIDEO: Así fue la reacción de Ryan Castro cuando un niño se le subió al escenario en plena presentación

Ryan Castro protagonizó un emotivo momento en pleno concierto al compartir tarima con un niño, generando aplausos en redes.

Ryan Castro reaccionó a un fan.
Ryan Castro reaccionó a un fan que se le subió al escenario en plena presentación. (Foto Theo Wargo/AFP) (Foto del niño Freepik)

El reguetonero colombiano Ryan Castro, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales y que dejó claro por qué sigue siendo uno de los artistas más queridos de la escena urbana colombiana.

Ryan Castro canta y baila con un niño.
Ryan Castro canta y baila con un niño durante uno de sus shows. (Foto Theo Wargo/AFP)

¿Qué pasó en el concierto de Ryan Castro?

Durante una de sus presentaciones, mientras interpretaba uno de sus éxitos, un niño logró subir a la tarima evadiendo la seguridad del evento.

El pequeño corrió hacia el cantante y lo abrazó con fuerza. Lejos de incomodarse o apartarlo, Ryan lo recibió con cariño, bailó y cantó junto a él, convirtiendo la situación en un recuerdo inolvidable para el niño.

Cuando los encargados de seguridad intentaron bajar al niño, el artista intervino para que permaneciera a su lado, demostrando que su cercanía con el público es genuina.

El video generó una ola de comentarios positivos. Los seguidores aplaudieron la actitud del cantante, resaltando que mantiene la misma humildad que lo acompañaba cuando comenzó a cantar en los buses de Medellín.

Para muchos internautas, este gesto es prueba de que su éxito no lo ha alejado de sus raíces ni de las personas que lo apoyan día a día.

¿Cuántos álbumes ha lanzado Ryan Castro?

El artista atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

Tras el lanzamiento de su segundo álbum "Sendé", que debutó en el Top 10 global de Spotify, Ryan anunció su Sendé World Tour 2025, una gira internacional que lo llevará por más de 27 ciudades en Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe.

En Colombia, Ryan Castro tiene fechas confirmadas: Bogotá, Cali, Barranquilla, Manizales y Bucaramanga, además de un gran concierto en Medellín programado para abril de 2026.

Ryan Castro, conocido como “El Cantante del Ghetto”, sigue demostrando que su éxito está cimentado en la autenticidad y en la conexión con la gente.

El episodio con el niño en el escenario es solo una muestra más de cómo su carrera se construye no únicamente con música, sino también con gestos que reflejan humanidad y humildad.

Ryan Castro está en la gira de su segundo álbum.
Ryan Castro está en la gira de su segundo álbum "Sendé". (Foto Ethan Miller/AFP)
