Le preguntaron a Altafulla por Karina García tras su ruptura y esto dijo: "estoy sanando"

El cantante Altafulla reveló a sus millones de fanáticos cómo ha vivido su soltería luego de su separación con la influenciadora Karina García.

¿Qué dijo Altafulla sobre su ruptura con Karina García?

El artista estuvo en entrevista con Cris Pasquel en el podcast "40 grados", donde su excompañero de La casa de los famosos Colombia lo cuestionó sobre su separación con la paisa.

"Estábamos intentando una relación súper formal y nada ya estoy soltero. Todavía no he salido a las canchas, estoy equipándome con la indumentaria, estoy sanando, cerrando ciclos", expresó.

Indicó que no ha tenido tiempo para conocer a alguien o incluso salir de fiesta, pues luego del éxito del reality y la gran acogida que ha tenido con sus fanáticos ha tenido que trabajar bastante.

Además, explicó que, aunque le han salido oportunidades para tener aventuras, ha preferido mantenerse al margen, pues no quiere perderse en cosas banales y mejor seguir enfocado en su carrera musical.

"Estoy súper solo, viajando de acá para allá (...) me cuido demasiado, estoy aclimatándome sobre la responsabilidad que tengo, no solamente soy yo, también es mi imagen, mi trabajo y no vale la pena que solo por una noche eche todo a la mier**", agregó.

¿Altafulla está cerrado al amor?

El barranquillero aclaró que no está buscando el amor, pero tampoco está cerrado a la posibilidad de que pueda volver a enamorarse.

"Yo estoy esperando que la situación se dé, que en algún momento conozca a alguien, no me gusta el tema de las redes sociales como que desconfío mucho que alguien te diga algo por redes sociales, es complejo, yo soy de en vivo y en directo", dijo.

De igual manera, comentó que está muy feliz porque está cumpliendo varios de sus sueños musicales como tener una gira por Estados Unidos, por lo que, ahora está con su energía allí, asegurando que después volverá a sacar el Altafulla coqueto que solía ser.

Por ahora, Altafulla sigue cautivando a sus fanáticos con su música, sus presentaciones y su contenido en redes sociales, donde suele recibir varios elogios.