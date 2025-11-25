Westcol se pronunció tras fan que le lanzó chaqueta en la cara en concierto de Blessd

El streamer Westcolhabló a sus millones de fanáticos sobre el incidente que vivió en medio del concierto de su amigo, el cantante Blessd, en la ciudad de Bogotá.

¿Qué le pasó a Westcol en el concierto de Blessd?

El creador de contenido abrió el show del bendito el pasado sábado 22 de noviembre, fecha en la que el paisa realizó su primer estadio tras presentarse frente a 55 mil personas en vivo.

El joven realizó una transmisión en vivo del detrás de cámaras del concierto del cantante donde se vio cuando un fan le lanzó una chaqueta al influenciador cuando estaba disfrutando del show del artista en una escalera al lado de la tarima.

Westcol estaba bailando y cantando cuando Blessd llegó por él para subirlo al escenario y en se momento le lanzaron una chaqueta en el rostro, la cual le quitó el cantante.

¿Qué dijo Westcol sobre el fan que le lanzó una chaqueta en el rostro en el concierto de Blessd?

El streamer detalló que no entendía por qué estaba en esa escalera y confesó que no se acuerda de nada.

"El man del buzo no hacía sino gritar, ya me tenía podrido, ese llegó a la casa sin voz, el que me tiró el buzo, ese fue su último aliento; él venía gritando desde hace rato y como ya me iban a llevar ese dijo 'no, lo tengo que tirar, esa es mi última oportunidad' y me lo lanzó en la cara", expresó.

Además, les respondió a quienes lo criticaron por disfrutarse a su manera el concierto de Blessd, indicando que no le importa la reputación.

Asimismo, indicó que compartió lo más pudo con sus fanáticos y también explicó que no pudo salir en la canción "Soltera" luego de que se hubiera quedado dormido justo para ese momento.

Ver desde el minuto 37:

Tras sus declaraciones, varios internautas detallaron lo cómico que es el influenciador e indicaron que hubiera hecho lo mismo que el fan, aunque otros pidieron más respeto pues lanzar cosas a los famosos podría ocasionar accidentes lamentables.