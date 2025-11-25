Por esta razón comparan a Ornella Sierra con Miss Universo, Fátima Bosch

Ornella Sierra volvió a llamar la atención en redes sociales tras ser comparada con Miss Universo, Fátima Bosch, por una inesperada razón que tomó a muchos por sorpresa, en especial por la reacción de la joven influenciadora.

¿Por qué comparan a Ornella Sierra con Miss Universo, Fátima Bosch?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Ornella Sierra recibió un inesperado comentario por parte de una fanática, quien aseguró que la joven influenciadora tenía algo en común con la nueva Miss Universo, Fátima Bosch.

Ornella Sierra. (Foto Canal RCN)

Resulta que Fátima Bosch, quien se llevó la importante corona universal, fue diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y dislexia, una condición con la que Ornella Sierra también habría sido diagnosticada. Debido a esto, algunos internautas empezaron a compararlas.

“Ornella, te pareces a Fátima, Miss Universo, tiene TDAH como tú”.

Ante el comentario, Ornella Sierra reaccionó con humor al señalar que efectivamente el TDAH era lo único en lo que se parecería a la mexicana: “nos parecemos en el déficit de atención y la hiperactividad, jajaja”.

Esta comparación generó un sinnúmero de comentarios entre los internautas abriendo todo un debate alrededor de este acontecimiento.

¿Qué es el TDAH, condición que une a Ornella Sierra y Miss Universo 2025 Fátima Bosch?

El TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), como su nombre lo indica, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta directamente el desarrollo y la función del cerebro, lo que dificulta el aprendizaje de quien lo presenta.

Aun así, esta condición no impide llevar una vida normal como cualquier otra persona, aunque sí puede hacerla un poco más compleja debido a que el ritmo de aprendizaje suele ser diferente al de quienes no tienen esta condición.

Lo cierto es que tanto Ornella Sierra como Fátima Bosch han demostrado que convivir con el TDAH no limita su capacidad para destacarse en sus proyectos personales y profesionales, dejando claro que esta condición no define su éxito ni su potencial.