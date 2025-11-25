Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosa actriz colombiana confirma que está embarazada por primera vez: así lo anunció

Reconocida actriz colombiana que participó en 'Pa' quererte' es tendencia tras confirmar su embarazo por primera vez.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa actriz colombiana confirmó su primer embarazo: ¿quién es su pareja?
¿Quién es la famosa actriz colombiana que confirmó su embarazo? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas se han sorprendido con el primer embarazo de una reconocida actriz colombiana, quien se ha convertido en tendencia tras compartir varios detalles de su experiencia al convertirse en madre primeriza.

Además, varios de sus seguidores han admirado su amplia trayectoria profesional en el campo artístico, en especial por su gran participación en la telenovela del Canal RCN ‘Pa quererte’.

¿Quién es la famosa actriz colombiana que se convertirá en madre por primera vez?

El nombre de Laura Peñuela, ha acaparado la atención mediática tras confirmar públicamente la noticia de su embarazo el pasado lunes 24 de noviembre.

Famosa actriz colombiana confirmó su primer embarazo: ¿quién es su pareja?
Ella es Laura Peñula, la actriz que está embarazada. | Foto: Freepik

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 62 mil seguidores, en la que compartió una ráfaga de fotografías, mostrando la ecografía de su bebé, expresando las siguientes palabras:

“Es momento de compartirles la llegada del mejor regalo que he recibido en mi vida. No podía seguir aguantándome las ganas de anunciarles que nuestro primer bebé está en camino. Entre ojitos aguados y casi sin palabras para expresarles lo que siento, es increíble, mucha gratitud, qué experiencia tan profunda, la más potente medicina”, añadió Laura.

En las fotografías se refleja que Laura está atravesando por un importante momento a nivel emocional, de la compañía de su pareja sentimental, con quien espera a su hijo por primera vez.

Famosa actriz colombiana confirmó su primer embarazo: ¿quién es su pareja?
¿En qué producción del Canal RCN participó Laura Peñuela? | Foto: Freepik

Así también, varios internautas que hacen parte del mundo del entretenimiento han expresado la felicidad que sienten al ver que Laura no solo encontró el amor, sino que, también, está a la espera de su primer bebé.

¿En qué producción trabajó Laura Peñuela en el Canal RCN?

Desde luego, Laura ha adquirido un importante reconocimiento en la televisión colombiana al participar en varias producciones y una de las más destacadas en las que hizo parte fue en ‘Pa quererte’ del Canal RCN, en el que adquirió un gran reconocimiento.

En la actualidad, Laura no solo se ha dado a conocer por ser una reconocida actriz, sino que también por ser arquitecta y terapeuta holística, demostrándole varios acontecimientos a sus seguidores de su vida personal.

