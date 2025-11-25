Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exparticipante de MasterChef rompió el silencio tras lamentable pérdida: esto dijo

Reconocida actriz y exparticipante de MasterChef se viste de luto tras lamentable pérdida tras pronunciarse entre lágrimas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién fue la exparticipante de MsterChef que se visitió de luto hace algunas semanas? | Fotos: Freepik

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las redes sociales tras el difícil momento que atravesó una exparticipante de MasterChef Celebrity, en el que se vistió de luto tras la pérdida de un ser querido.

¿Quién fue la exparticipante de MasterChef que rompió el silencio tras pérdida de un ser querido?

El nombre de Marcela Gallego se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras abrir su corazón con sus seguidores tras anunciar la pérdida por la que atravesó hace varias semanas.

¿Qué dijo la exparticipante de MasterChef tras su lamentable pérdida? | Foto: Canal RCN

En una de sus publicaciones, Marcela compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 171 mil seguidores, una ráfaga de fotografías en las que aparece su mascota Nala, quien falleció un periodo de tiempo. En la descripción de la publicación, anunció las siguientes palabras:

“Gracias Nalita hermosa por tanto amor. Por estos 5 maravillosos años. Por tanta diversión, por tanta nobleza, tanta hermosura, tanto amor”, añadió Marcela Gallego.

Luego de este desafortunado hecho, Marcela Gallego estuvo ausente durante varias semanas en sus redes sociales. Sin embargo, rompió el silencio hace pocas horas acerca de la pérdida que tuvo tras el fallecimiento de su mascota, Nata:

“Hace rato, no pasaba por aquí y les voy a contar por qué. Estaba viviendo una parte del duelo por la partida de mi cachorra Nala. Ha sido un sube y baja. Se revuelven muchas emociones, entonces, no me daba el corazón y el alma para entrar a publicar. Estaba haciendo un proceso. También, sentí que ella me dejó un especial amor, así que rescaté a una mascota llamada Cumbia”, agregó.

¿En qué temporada de MasterChef Celebrity participó Marcela Gallego?

Recordemos que, el año pasado, la actriz Marcela Gallego demostró sus múltiples habilidades al participar en la edición número 9° de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN en la que demostró sus múltiples habilidades en la gastronomía.

¿En qué producciones del Canal RCN ha participado Marcela Gallego? | Foto: Canal RCN

Aunque la actriz no ganó la competencia, recibió el incondicional apoyo por parte de sus seguidores, quienes resaltaron su disciplina, talento y carismática personalidad, la cual cautivó a miles de televidentes.

Por su parte, la actriz ha demostrado su gran habilidad en el campo artístico, al participar en importantes producciones, entre esas, en ‘La hija del mariachi 2025’ en la que tuvo un importante reconocimiento.

