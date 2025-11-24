¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el sexto grupo y cómo elegir a tu favorita

En las últimas semanas, varios navegantes han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de las celebridades que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, ya se conoció el nombre de los cinco aspirantes que harán parte del reality a raíz de las votaciones que han realizado los televidentes a través de la página lacasadelosfamososcolombia.com

Este es el sexto grupo de aspirantes que quieres que entren a La casa de los famosos Colombia. Recuerda que tu voto será clave. Las votaciones están abiertas desde las 7 a.m. hasta el domingo 30 de noviembre a las 4 p.m. Se conocerá el nombre de la sexta celebridad el próximo a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

¿Quién es Juliana Casali, la modelo que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Oriunda de Buenos Aires, Argentina, ella es Juliana Casali, una de las aspirantes del sexto grupo de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Quién es Juliana Casali, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Juliana se ha destacado por ser una reconocida periodista y locutora argentina, quien trabajó en el pasado en importantes emisoras colombianas y, también, se ha dado a conocer por ser una reconocida creadora de contenido digital.

Por el momento, Juliana tiene 38 años y está soltera. Además, asegura que uno de sus poderes, en caso de entrar a la casa más famosa del país, sería ser selectiva y tener el convencimiento al momento de interactuar con otros participantes, ¿te gustaría verla en el reality?

¿Quién es Catherine Mira, la actriz que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Con 44 años, Catherine Mira se ha destacado por ser una de las actrices y presentadoras colombianas más destacadas del país, al destacarse por su participación en importantes realitys como: ‘Los Reyes’, una producción del Canal RCN en la que ganó un gran reconocimiento.

¿Quién es Catherine Mira, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, Catherine ha tenido la oportunidad de participar en importantes realitys como: ‘Survivor, la isla de los famosos’ en la que se destacó por su disciplina y honestidad.

En la actualidad, está soltera y es una de las aspirantes del sexto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia, en donde muchos de sus seguidores se han sorprendido con lo frentera y sincera que es, ¿te gustaría verla en la casa más famosa del país?

¿Quién es Lorena Altamirano, la actriz que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Con la edad de 35 años, actriz y creadora de contenido digital, ella es Lorena Altamirano, una de las aspirantes del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia, quien se ha destacado por su gran habilidad en el campo artístico.

¿Quién es Lorena Altamirano, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

También se ha dado a conocer por la especial relación que ha tenido con Fernando Solórzano, más conocido como ‘El Flaco Solórzano’, uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, quien acaparó la atención mediática.

Sin duda, Lorena ha demostrado tener un gran carácter, el cual será indispensable en caso de convertirse en una de las habitantes en la casa más famosa del país. Además, no le gustan las personas “desleales”, ¿la apoyarías para que ingrese al reality?

¿Quién es Margarita Amado, la intérprete que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Una de las actrices más reconocidas el país es Margarita Amado, una de las aspirantes del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia, quien espera cautivar a los televidentes con su carisma, talento y creatividad.

¿Quién es Margarita Amado, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Sin duda, Margarita ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones del Canal RCN como: ‘Enfermeras’ y ‘La Ley del corazón’, en donde adquirió un gran reconocimiento.

Desde luego, Margarita se encuentra soltera y no se cierra ante las oportunidades de encontrar el amor. Además, se considera como una persona con un toque “malévolo”, al considerarse como la “villana” favorita, ¿votarías por ella?

¿Quién es Naty Ortiz, la actriz que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Con gran experiencia en el mundo de la actuación, ella es Nataly Ortiz Lugo, más conocida como Naty, una de las aspirantes del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia.

¿Quién es Naty Ortiz, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Naty está soltera y ha confesado en varias ocasiones que uno de sus mayores defectos es el miedo a la “soledad”. Sin embargo, ha demostrado la gran seguridad que tiene para enfrentar todo tipo de obstáculos.

Por el momento, la actriz no se cierra a la oportunidad de volverse a enamorar, pero se encuentra enfocada en llevar a cabo cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional, ¿votarías por ella?

¿Quién es Kalua Duarte, la llanera que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Oriunda de los llanos orientales, llega Kalua Duarte, una de las aspirantes del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia, quien espera cautivar a los televidentes con su carismática y arrolladora personalidad.

¿Quién es Kalua Duarte, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Kalua tiene 43 años y se ha dado a conocer al participar en importantes obras de teatro y varias producciones colombianas en las que se adquirió gran popularidad por parte de los internautas. Así también, ha demostrado que la seguridad es uno de los pilares que más la destacan en su personalidad, ¿votarías por ella?

¿Qué paso a paso se puede realizar para votar por tu aspirante preferida del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia 2026?

Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 30 de noviembre a las 4:00 p.m. El nombre de la sexta habitante se conocerá a las 7:00 p.m. por Noticias RCN.

1. Dirígete al portal de La casa de los famosos Colombia:

Accede a lacasadelosfamososcolombia.com y entra a la sección de votaciones.

2. Selecciona a tu participante preferida:

Verás a las seis aspirantes del sexto grupo. Escoge a la candidata que quieres apoyar.

3. Revisa y confirma tu voto:

Valida tu elección y confirma. Puedes votar cada 4 horas hasta el próximo domingo 30 de noviembre a las 4 p.m.