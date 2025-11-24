¿Quiénes son Naty Ortiz y Kalua Duarte, las aspirantes de La casa de los famosos? Por esto son famosas

En las últimas semanas, miles de internautas han acaparado la atención mediática tras la expectativa de conocer qué celebridades harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Ya se abrieron las votaciones del sexto grupo de aspirantes. Puedes votar a través de lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 30 de noviembre a las 4 p.m. Se conocerá el nombre del participante ese mismo día en el horario de las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

Entre las seis aspirantes del sexto grupo, te contaremos detalles sobre: Naty Ortiz y Kalua Duarte.

¿Quién es Naty Ortiz y a qué se dedica la aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Ella es Nataly Ortiz Lugo, más conocida como Naty, una de las aspirantes del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia, en la que espera cautivar a los televidentes con su arrolladora personalidad y lo sincera que es.

Actualmente, Naty está soltera y ha confesado en varias ocasiones que uno de sus mayores defectos es el miedo a la “soledad”. Sin embargo, ha demostrado la gran seguridad que tiene para enfrentar todo tipo de obstáculos.

¿Quién es Naty Ortiz, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Naty Ortiz cuenta con más de 228 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios videos de comedia, su vida cotidiana y su experiencia como madre.

Así también, la actriz no se cierra a la oportunidad de volverse a enamorar, pero se encuentra enfocada en llevar a cabo cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional, ¿apoyarías su entrada al reality?

¿A qué se dedica Kalua Duarte, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia?

Nacida en los llanos orientales, Kalua Duarte, es una de las aspirantes del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia, quien espera cautivar a los televidentes con su carismática y arrolladora personalidad.

¿Quién es Kalua Duarte, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Además, Kalua cuenta con múltiples habilidades al ser actriz, presentadora y creadora de contenido digital al compartir varios acontecimientos de su vida personal a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 200 mil seguidores.

Kalua tiene 43 años y se ha dado a conocer al participar en importantes obras de teatro y varias producciones colombianas en las que se adquirió gran popularidad por parte de los internautas.

Así también, ha demostrado que la seguridad es clave en su personalidad al demostrar que le gustarían las personas sinceras, ¿votarías por ella?

¿Qué paso a paso se debe seguir para votar por tu aspirante favorita del sexto grupo de aspirantes?

La decisión para elegir a tu celebridad favorita para que haga parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, está en tus manos.

A continuación te explicaremos un paso a paso que debes tener en cuenta para elegir a tu aspirante preferida, recuerda que puedes votar cada cuatro horas: