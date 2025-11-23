Murió padre de famosa actriz colombiana y ella lo despidió con desgarrador mensaje

Paola Moreno confirmó en redes sociales una triste noticia. La actriz colombiana escribió unas emotivas palabras y en pocos minutos recibió el apoyo de amigos, colegas y otros internautas.

¿Quién es la actriz colombiana que anunció el fallecimiento de su padre?

Moreno reveló que falleció su padre, Henry Octavio Moreno Ortiz, dejando un gran vacío en ella y todos sus seres queridos.

“Hasta siempre carimpam de mi alma! Te llevas contigo un gran pedacito de mí”, escribió Paola Moreno junto a una fotografía de su ahora fallecido padre.

Posteriormente, en la sección de historias, la artista publicó otra fotografía, una de las últimas que tomó de su padre. En ella, toma la mano de él, quien, al parecer, sufría una difícil enfermedad.

“Así te sentía hay hoy y te sentiré toda mi vida. Mi súper héroe de amor. Descansa en paz, papito”, escribió junto a un emoticón de corazón roto.

En otra imagen posterior se evidencia uno de los últimos momentos vividos junto a él. Así como en la anterior, en esta también escribió un nostálgico mensaje para despedir al hombre que le dio la vida. “Desde donde estés, no me sueltes nunca”.

El post compartido por Paola Moreno generó un sinnúmero de reacciones en redes sociales. Uno de los primeros en enviarle mensajes de condolencias fue Marcelo Cezán, actor y presentador de La casa de los famosos Colombia.

Paola Moreno hizo parte del elenco de 'Tía Alison', donde interpretó a 'Olga Párraga'. Foto: Canal RCN

“Abrazo solidario Pao”, escribió Cezán, quien en 2026 de nuevo hará dupla junto a Carla Giraldo para la tercera temporada del famoso reality.

“Mi corazón contigo! Hija valiente, amorosa, entregada, con la fuerza para sostener un camión sin importar el peso y con todas las ganas. Sabes Pao que Dios tiene un plan y él sabrá darte fortaleza! Mientras tanto cuenta con mis abrazos y mi apoyo”, escribió, por su parte, Laura Rodríguez, quien ha actuado en producciones del Canal RCN como ‘Amor Sincero’ y ‘Diomedes, El Cacique de La Junta’.

Otros internautas también le dedicaron palabras de aliento: “Un fuerte abrazo”, “Fueron un lujo, tú para él y él para ti ! Que amor más precioso! te abrazo y hoy oro por su alma y por tu corazoncito”, “te abrazo mi Pao”, “Amiga de mi corazón, tu papiringo y tú, fueron y serán por siempre un amor que supera lo divino, se amaron hermoso”, “un abrazo para ti mi Pao!!”.

El padre de Moreno ocupó un importante cargo en la rama judicial colombiana. Fue magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga.

¿Quién es Paola Moreno, quien confirmó el fallecimiento de su padre?

Paola Moreno ha construido una importante carrera como actriz. En Colombia, ha hecho parte de producciones del Canal RCN como ‘Te la dedico’, 'Tía Alison' y ‘Lala’s Spa’.

En la red social, Instagram, suma 150 mil seguidores, donde comparte momentos de su día a día y varios detalles de su carrera como actriz.