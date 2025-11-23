Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Natti Natasha habla del delicado estado de salud que vivió su recién nacida: "la voluntad de Dios"

Natti Natasha preocupó a sus seguidores al revelar que su bebé de solo tres semanas enfrentó un momento delicado de salud.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Natti Natasha revela que su bebé pasó por un momento delicado de salud
Preocupación por la bebé de Natti Natasha: esto contó la artista sobre su estado. (Foto del canal RCN)

Natti Natasha subió una tierna foto en compañía de sus hijas y generó preocupación al confirmar que su bebé, con pocas semanas de nacida, pasó por un momento de salud difícil. Todo parece indicar que ya se encuentra en casa con su familia.

¿Qué pasó con la bebé de Natti Natasha?

En el post, Natti cargaba a Dominique y, al mismo tiempo, le daba un tierno beso a Vida en la cabeza. Allí reveló que su bebé, de solo tres semanas de nacida, tuvo un “momento delicado” y habló de los milagros de Dios.

La bebé de Natti Natasha estuvo enferma
“Un momento delicado”: Natti Natasha relata el difícil episodio de salud de su recién nacida. (Foto del Canal RCN)

La cantante dominicana, de 38 años, insinuó que ha estado alejada de las redes sociales porque quiere disfrutar al máximo el proceso que está viviendo y agradeció a quienes han estado atentos de su familia.

“Hoy más que nunca valoro el silencio, la fe y el amor. Viviendo un proceso hermoso y lleno de plenitud… disfrutando cada segundo con mis dos tesoros”, fueron las primeras palabras de la artista en su extenso mensaje.

Luego aclaró que Dominique ya está bien de salud: “…fuerte y creciendo como una princesa”, agregó.

Se refirió a esos instantes en los que la vida te obliga a detenerte y recordar lo que debería ser verdaderamente importante: “la voluntad de Dios, la familia y esos milagros que Él pone en tu camino”.

Natti Natasha revela que su bebé pasó por un momento delicado de salud
“Fuerte y creciendo como una princesa”: la actualización de Natti sobre su bebé que alivió a sus seguidores. (Foto de AFP)

¿Quién es la pareja de Natti Natasha y cuántos hijos tiene?

La pareja de Natti Natasha es el reconocido productor musical puertorriqueño, de 47 años, Raphy Pina, quien suele llamar la atención por su altura, pues mide casi 2 metros.

El empresario ha trabajado con reconocidos artistas musicales como Daddy Yankee y su fama aumentó cuando fue retenido por posesión de armas. Raphy estuvo en prisión por más de dos años.

Raphy y Natti llevan casi una década de relación. Fruto de su amor nacieron dos hijas, Vida y Dominique. La mayor tiene cuatro años y la menor, como ya mencionamos, apenas tres semanas de nacida.

