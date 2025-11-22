Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Rosalía reveló en quién se inspiró para su canción "La Perla", ¿Rauw Alejandro?

La artista Rosalía aclaró polémica sobre su canción La Perla que han relacionado con Rauw Alejandro.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Rosalía y Rauw Alejandro
Rosalía aclara rumores de supuesta dedicatoria a Rauw Alejandro /AFP: Ronda CHURCHILL

La cantante Rosalíaha causado gran revuelo en redes sociales luego de lanzar su álbum "Lux" debido a que muchos han relacionado una de sus canciones con su relación pasada con el artista Rauw Alejandro.

Artículos relacionados

¿Qué canción de Rosalía relacionan con Rauw Alejandro?

Los internautas han generado diversas teorías alrededor de la canción “La Perla” que suma millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Rosalía sobre su canción La Perla

Debido a su intensa y fuerte letra, muchos seguidores de la española sugirieron que habría sido compuesta para el puertorriqueño, con quien la cantante alcanzó a comprometerse.

Sin embargo, la cantante aclaró las especulaciones al respecto y dio a conocer la identidad del hombre que realmente inspiró esta canción.

Artículos relacionados

¿En quién se inspiró Rosalía para su canción La Perla?

La artista fue cuestionada sobre el tema debido a la cantidad de rumores que se dieron tras el lanzamiento, hablando de los verdaderos protagonistas de la historia.

Rosalía habla de su cancion la perla

"Está inspirada en Santa Fabiola; ella tenía un marido que era ‘un perla’ y dije: ¿por qué no hacer una canción desde eso?”, contó para el medio español Informe Semanal.

Cabe destacar que, Santa Fabiola era una noble del siglo IV que sufrió en su matrimonio y luego dedicó su vida a la caridad.

Con esto, su declaración desmonta las teorías virales que apuntaban a un mensaje personal oculto, sino que se refiere a la transformación del desengaño en catarsis y redefine la figura del “perla” desde una mirada universal.

Rosalía confesó en sus redes sociales, donde suma millones de fanáticos que tardó tres años en hacer este álbum y se siente muy agradecida de todo el apoyo y cariño que le han manifestado.

"N puedo estar más agradecida a todos y cada uno de los que habéis formado parte de ello haciendo posible que este disco exista. Gracias a Dios, a todos los que me han enseñado a lo largo de estos años, a todas las mujeres que me han inspirado y al mundo entero por recibirlo así", agregó.

Artículos relacionados

Por ahora, la artista sigue disfrutando de la acogida que está teniendo su disco y trabajando en nuevas sorpresas para sus admiradores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Mujer trans asegura que Pirlo le escribió Viral

Mujer trans arremetió contra Pirlo y mostró supuestos chats de que le habría coqueteado

Mujer trans se ha vuelto viral tras asegurar que el artista Pirlo la habría buscado para salir con ella.

Blessd sobre Samantha Correa Blessd

Blessd rompió el silencio sobre la mujer trans con la que se le relaciona

El artista Blessd habló sobre Samantha Correa, la mujer trans con la que se le relaciona tras tiradera de Pirlo.

Blessd recibe fuertes acusaciones por parte de Pirlo. Blessd

Pirlo promete revelar secretos de Blessd en una nueva tiradera: "Hablaste mal de Karol G"

Blessd presume su concierto Sold Out y Pirlo responde con promesas de revelar secretos del artista en una nueva tiradera.

Lo más superlike

Gregorio Pernía Gregorio Pernía

Gregorio Pernía presentó a su hijo recién nacido, así reaccionó Carmen Villalobos

El actor Gregorio Pernía presumió a su hijo menor tras pocos días después de haber nacido.

Natalia Lafourcade entra en su semana final de gestación Talento internacional

¿Ya nació el bebé de Natalia Lafourcade? Esto es lo que se sabe

Selección Colombia

Daniel Muñoz marca golazo en la Premier League y dedica un emotivo mensaje a su amigo fallecido

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién no pasaría a la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025: ellas serían las finalistas

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo