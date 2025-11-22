Rosalía reveló en quién se inspiró para su canción "La Perla", ¿Rauw Alejandro?

La cantante Rosalíaha causado gran revuelo en redes sociales luego de lanzar su álbum "Lux" debido a que muchos han relacionado una de sus canciones con su relación pasada con el artista Rauw Alejandro.

¿Qué canción de Rosalía relacionan con Rauw Alejandro?

Los internautas han generado diversas teorías alrededor de la canción “La Perla” que suma millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Debido a su intensa y fuerte letra, muchos seguidores de la española sugirieron que habría sido compuesta para el puertorriqueño, con quien la cantante alcanzó a comprometerse.

Sin embargo, la cantante aclaró las especulaciones al respecto y dio a conocer la identidad del hombre que realmente inspiró esta canción.

¿En quién se inspiró Rosalía para su canción La Perla?

La artista fue cuestionada sobre el tema debido a la cantidad de rumores que se dieron tras el lanzamiento, hablando de los verdaderos protagonistas de la historia.

"Está inspirada en Santa Fabiola; ella tenía un marido que era ‘un perla’ y dije: ¿por qué no hacer una canción desde eso?”, contó para el medio español Informe Semanal.

Cabe destacar que, Santa Fabiola era una noble del siglo IV que sufrió en su matrimonio y luego dedicó su vida a la caridad.

Con esto, su declaración desmonta las teorías virales que apuntaban a un mensaje personal oculto, sino que se refiere a la transformación del desengaño en catarsis y redefine la figura del “perla” desde una mirada universal.

Rosalía confesó en sus redes sociales, donde suma millones de fanáticos que tardó tres años en hacer este álbum y se siente muy agradecida de todo el apoyo y cariño que le han manifestado.

"N puedo estar más agradecida a todos y cada uno de los que habéis formado parte de ello haciendo posible que este disco exista. Gracias a Dios, a todos los que me han enseñado a lo largo de estos años, a todas las mujeres que me han inspirado y al mundo entero por recibirlo así", agregó.

Por ahora, la artista sigue disfrutando de la acogida que está teniendo su disco y trabajando en nuevas sorpresas para sus admiradores.