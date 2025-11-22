Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
IA reveló quién no pasaría a la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025: ellas serían las finalistas

La IA hizo la predicción de la posible última eliminada y el Top 4 finalista de MasterChef Celebrity 2025.

MasterChef Celebrity 2025
Se acerca la gran final de MasterChef Celebrity, 10 años. El martes 25 de noviembre se conocerá a la celebridad que ganará esta temporada de la competencia culinaria del Canal RCN.

¿Quiénes están compitiendo para pasar a la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Hay cinco semifinalistas, pero una de ellas no logrará ser finalista. Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado son las participantes que se disputan un cupo para la final.

Para definirse el grupo de finalistas, MasterChef arribó a La Guajira, allí se deben enfrentar a varios retos en diferentes capítulos, mientras que los chefs jurados Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría analizan su desempeño.

Terminados los retos de semifinal, el jurado es el encargado de decidir quién será eliminado y, por ende, no pasa a la gran final de MasterChef Celebrity 2025.

El público se encuentra dividido, pues las semifinalistas tienen a sus seguidores que no quieren que las eliminen. Mientras llega el último reto para saber el nombre de las cuatro finalistas, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que hiciera su propia predicción.

¿Quién sería eliminada y quiénes serían las finalistas de MasterChef Celebrity 2025?, según la IA

En ese orden de ideas, la IA dio a conocer el nombre de la semifinalista que sería eliminada y no pasaría a la gran final de MasterChef Celebrity 2025. Con esto también se revelarían los nombres de las posibles cuatro finalistas de esta temporada que conmemora 10 años del programa.

De acuerdo con los análisis de la IA, la posible eliminada sería la actriz Carolina Sabino. Por ende, las finalistas serían Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Alejandra Ávila.

La herramienta tecnológica estima que Carolina Sabino no alcanzaría a obtener un cupo para la final porque aunque ha tenido momentos brillantes, también ha mostrado altibajos fuertes en varias pruebas creativas y de presión.

En cuanto a su comportamiento, la narrativa de la actriz en la temporada ha sido más emocional y menos competitiva, lo que suele adelantar un desenlace cerca del final, pero no en la final.

Entretanto, Violeta suele ser muy estable, Alejandra es una de las más técnicas, Michelle siempre repunta en momentos críticos y Valentina suele salir favorecida, según la IA.

