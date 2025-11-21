Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Presentador de Miss Universo 2025 sacó a la luz lo que contenía el sobre final con la ganadora

Steve Byrne fue el presentador de la edición de Miss Universo 2025 y sorprendió porque reveló la información del sobre final.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Steve Byrne, Miss Universo 2025
Presentador de Miss Universo 2025 sacó a la luz lo que contenía el sobre final con la ganadora | Foto Jason Davis y Lillian Suwanrumpha / AFP.

La más reciente coronación de Miss Universo 2025 es tendencia. Esto porque luego de que se eligió a Miss México, Fátima Bosch, como la ganadora de la corona universal, se alborotaron las reacciones.

¿Quién fue el presentador de Miss Universo 2025?

El anfitrión de la velada de elección y coronación de Miss Universo 2025 fue el actor y comediante estadounidense Steve Byrne, quien se mostró muy agradecido por ser el presentador de este evento a nivel mundial.

Ser el presentador de Miss Universo trae consigo una responsabilidad, puntualmente a la hora de comunicar el nombre de la ganadora. Es por ello que Steve Byrne apareció en Instagram, allí publicó un carrete de fotografías de su experiencia en el reinado de belleza.

Steve Byrne
Él es Steve Byrne, presentador de Miss Universo 2025 | Foto Jason Davis / AFP.

¿Qué decía el sobre final de Miss Universo 2025?

Lo que asombró fue que en la primera fotografía se encuentra el presentador exponiendo la información que contenía el sobre final de Miss Universe 2025. Sí, en el que se consignó el nombre de la ganadora y los demás puestos.

Así las cosas, en el sobre, el cual está escrito en inglés, se lee lo siguiente:

Concurso Miss Universo 2025. Clasificación final. A continuación, anunciaremos a la cuarta, tercera y segunda finalista de Miss Universo. Finalmente, revelaremos a la candidata que será coronada Miss Universo. Las cuatro finalistas son:

  • Cuarta finalista: Costa de Marfil
  • Tercera finalista: Filipinas.
  • Segunda Finalista: Venezuela.
  • Miss Universo: México.

 

¿Cómo Steve Byrne agradeció ser el presentador de Miss Universo 2025?

Por otro lado, las demás fotografías de Steve Byrne son con varias de las candidatas de este año de Miss Universo, además, consignó un emotivo mensaje por haber sido el anfitrión principal de esta edición número 74 del certamen de belleza, que se celebró en Tailandia.

"Fue un honor ser anfitrión de Miss Universo 2025. Qué experiencia tan increíble. ¡Bangkok, Tailandia es una ciudad increíble! La comida, la amabilidad de todo lo que he encontrado, no puedo esperar a volver. Fue un verdadero privilegio compartir escenario con 120 de las mujeres más hermosas del mundo. ¡Gracias por invitarme!", escribió Steve Byrne.

Miss Universo 2025
Momento antes de la coronación de Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.
