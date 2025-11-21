Las redes sociales no dejan de sorprender, y esta vez la protagonista es una influenciadora japonesa que rompió esquemas al tatuarse el rostro de Diomedes Díaz.

¿Cuál fue la influenciadora japonesa que se mandó a hacer un tatuaje de Diomedes Díaz?

Una influenciadora conocida como "Motomami_mone" se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que se le viralizara un video en el que dejó su arriesgado tatuaje de Diomedes Díaz.

La joven creadora de contenido compartió recientemente el resultado de su tatuaje, en el que se puede apreciar el rostro del legendario artista vallenato.

Muchos seguidores expresaron su sorpresa por la elección, considerando que Diomedes Díaz es un ícono de la música colombiana y que, culturalmente, este tipo de homenajes no son comunes fuera del país.

Precisamente, la pareja de la influenciadora compartió el video en sus redes sociales en donde expresó de manera irónica "Una japonesa

Mi novia Japonesa enamorada de Colombia.

Influencer japonesa se tatuó a Diomedes Díaz. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo le quedó el tatuaje a influencer japonesa de Diomedes?

La joven japonesa decidió tatuarse una foto del rostro del recordado 'Cacique de la Junta' en una de sus piernas.

En el video que compartió mostró parte del proceso en el estudio de tatuajes en donde el artista trató de plasmar el rostro del cantante de vallenato.

La creadora de contenido también reveló su reacción al ver el resultado final, que rápidamente generó comentarios divididos entre quienes aplaudieron el homenaje y quienes cuestionaron la elección y el acabado del diseño.

¿Qué reacciones ha dejado el tatuaje de la joven japonesa?

Como era este tatuaje de la influenciadora japonesa no ha pasado por desapercibido en redes sociales en donde muchos han criticado el resultado final del tatuaje.

Algunos comentarios fueron: "Léase mil años de seriedad", "¿Cómo te vas a hacer eso?", "Diomedes de China" o "La van a devolver de Japón".

Para muchos el diseño no quedó parecido al retrato del recordado cantante de vallenato y más bien le quedó un mal diseño.