Así luce Fátima Bosch, Miss Universo 2025, sin maquillaje

Fátima Bosch, quien fue coronada como nueva Mis Universo, impactó la mostrar cómo luce su rostro completamente al natural.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Fátima Bosch durante la gala de coronación de Miss Universo.
Así luce Fátima Bosch sin maquillaje. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

Fátima Bosch, quien se convirtió en la nueva Miss Universo, ha despertado el interés de millones de personas por conocer más detalles de su vida, y no es para menos, pues se trata de la mujer que ahora ostenta el título de la mujer más bella del planeta.

¿Cómo luce Fátima Bosch, la nueva Miss Universo, sin maquillaje?

La joven mexicana que fue coronada por Victoria Kjær Theilvig, en la noche del pasado jueves 20 de noviembre en Bangkok, continúa siendo el foco de atención a nivel internacional, tanto así que recientemente se conocieron algunas imágenes de cómo luce completamente al natural y sin una gota de maquillaje.

En las fotografías, que fueron compartidas por la soberana a través de su cuenta de Instagram, se puede apreciar con detalle cómo luce mientras se encuentra disfrutando de un día de playa mientras posa con su mascota y luce un look relajado.

¿Cuál es la fotografía en la que Fátima Bosch se dejó ver sin maquillaje?

Además de llamar la atención por su innegable belleza, sin duda, uno de los detalles que resulta más sorprendente son las pecas que lleva la joven en su rostro, ya que durante su participación en el certamen y en la coronación no se alcanzan a notar debido a que, en todas sus apariciones públicas, siempre iba muy arreglada y por supuesto maquillada.

¿Fátima Bosch, la nueva Miss Universo, tiene procedimientos estéticos?

Otro de los temas que ha sido ampliamente conversado en redes sociales a propósito de su coronación, es todo lo relacionado con procedimientos estéticos, pues han empezado a circular instantáneas en las que se evidenciaría que la ahora Miss Universo, se habría realizado algunos retoques estéticos.

Y aunque Bosch no ha confirmado de manera oficial que esto sea cierto, los internautas aseguran que uno de los rasgos que cambió visiblemente, fue su nariz, pues a diferencia de cómo se ve en la imágenes, en la actualidad luce mucho más perfilada.

Frente a la polémica que ha generado el tema de las intervenciones estéticas, la misma organización ha dejado claro por medio de su propio reglamento que no están prohibidas las c1rugías estéticas.

