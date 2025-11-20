Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reina de belleza falleció en trágico accidente de tránsito: cámara captó el momento

La reconocida reina de belleza se desplazaba en motocicleta cuando fue embestida por una camioneta.

Falleció reconocida reina de belleza
Reina de belleza falleció en accidente de tránsito. (Fotos Freepik)

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de una joven reina de belleza en un trágico accidente de tránsito que apagó sus sueños en el modelaje y en al vida.

¿Cuál fue la reina de belleza que falleció en accidente de tránsito?

Todos en Guatemala están consternados con la noticia del fallecimiento de Ivana Marcela López Muralles, una joven modelo que había sido recientemente coronada como reina de belleza.

La vida de esta reina de belleza de tan solo 15 años terminó de manera abrupta luego de verse involucrada en un trágico accidente de tránsito en el municipio de Nueva Concepción en Escuintla.

La joven que recientemente había sido nombrada como Señorita Flor de la Feria 2025 según las versiones preliminares se desplazaba en una motocicleta por una carretera de este municipio cuando fue embestida por una camioneta.

Al parecer, este vehículo transitaba excediendo los límites de velocidad de la zona y al intentar hacer una maniobra de adelantamiento en el carril contrario terminó impactando a la menor.

Falleció reina de belleza e Guatemala
Reina de belleza perdió la vida en accidente de tránsito. (Foto Freepik)

¿Qué se sabe del accidente en el que falleció reina de belleza?

Cámaras de seguridad del sector grabaron el momento de la tragedia en el que la camioneta de color negro arrolló a la reina de belleza mientras iba en la motocicleta.

En las imágenes se evidencia a Ivana conduciendo con tranquilidad a una velocidad promedio por su carril, cuando de manera sorpresiva en cuestión de segundos, la sorprende la camioneta de frente sin darle la oportunidad de maniobrar.

Este contenido audiovisual da claridad sobre la imprudencia que cometió la camioneta al invadir el carril contrario y evidencia el exceso de velocidad al que iba. Algo que será clave en la investigación del fallecimiento de la joven de 15 años.

Al parecer, ambulancias llegaron al sitio para intentar asistir a la joven, pero lamentablemente Ivana falleció a causa de las graves lesiones y heridas provocadas por el choque.

Familiares y allegados de la reina de belleza piden justicia

La noticia provocó una oleada de mensajes de solidaridad hacia la familia de la joven. Diversas instituciones de Guatemala lamentaron la partida de Ivana, destacando su alegría, su compromiso con la comunidad y el entusiasmo con el que representaba su lugar de origen.

Asimismo, sus familiares, seguidores y amigos piden justicia por su caso para que no quede en la impunidad.

