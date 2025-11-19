Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

La representante de Colombia en Miss Universo 2025, Vanessa Pulgarín, tiene al país a la expectativa, pues resuena la posibilidad de que sea la ganadora de la corona universal.

Se llevó a cabo la preliminar de Miss Universo 2025, así que las candidatas de todo el mundo tuvieron la posibilidad de desfilar en traje de playa y gala, un día antes de la gran final del certamen de belleza.

¿Cómo reaccionó Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, a la pasarela preliminar de Vanessa Pulgarín?

Vanessa Pulgarín ganó más puntos, pues su pasarela ha sido de las más comentadas en redes sociales. Además, se viralizó la reacción del empresario mexicano Raúl Rocha, quien es presidente de Miss Universo.

Sí, Raúl Rocha se dejó encantar por el talento de Vanessa Pulgarín y quedó en video su reacción al verla en traje de playa.

El director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil (derecha), y el empresario mexicano y presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha (izquierda) | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Un asistente del evento de la preliminar de Miss Universo grabó el gesto de Raúl Rocha, quien estaba serio, pero cuando Miss Colombia desfiló frente a él cambió de aspecto. Esto porque se puede observar que el mexicano sonrió y hasta levantó su teléfono celular para grabar a la reina de todos los colombianos.

Al lado del mexicano, estuvo la actual Miss Universo 2024, Victoria Kjaer. Este es el video de la reacción del presidente de Miss Universo al ver a Vanessa Pulgarín en su desfile preliminar en traje de playa:

La reacción de Raúl al ver a Vanessa Pulgarín aumentó la ilusión de que Colombia reciba la tercera corona universal, pues la preliminar asegura que las candidatas ingresen a los grupos, siendo el primero el Top 30.

Queda por esperar el desempeño de la antioqueña en Tailandia, país anfitrión de esta edición número 74 de Miss Universo 2025.

Vanessa Pulgarín en traje típico en Miss Universo 2025 | Foto Roy Rochlin / AFP.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO la final de Miss Universo 2025?

La final de Miss Universo 2025 es el viernes 21 de noviembre, pero en Colombia se transmite el jueves 20 de noviembre por el tema de la diferencia de horarios entre países.

La final de Miss Universo 2025 se puede ver a través del Canal RCN, a partir de las 8:00 p.m.