Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

Raúl Rocha, presidente de Miss Universo 2025, fue grabado justo en el momento en el que vio en pasarela a Vanessa Pulgarín.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín, Raúl Rocha
Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo | Foto del Canal RCN y Roy Rochlin / AFP.

La representante de Colombia en Miss Universo 2025, Vanessa Pulgarín, tiene al país a la expectativa, pues resuena la posibilidad de que sea la ganadora de la corona universal.

Artículos relacionados

Se llevó a cabo la preliminar de Miss Universo 2025, así que las candidatas de todo el mundo tuvieron la posibilidad de desfilar en traje de playa y gala, un día antes de la gran final del certamen de belleza.

¿Cómo reaccionó Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, a la pasarela preliminar de Vanessa Pulgarín?

Vanessa Pulgarín ganó más puntos, pues su pasarela ha sido de las más comentadas en redes sociales. Además, se viralizó la reacción del empresario mexicano Raúl Rocha, quien es presidente de Miss Universo.

Sí, Raúl Rocha se dejó encantar por el talento de Vanessa Pulgarín y quedó en video su reacción al verla en traje de playa.

Miss Universo 2025
El director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil (derecha), y el empresario mexicano y presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha (izquierda) | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Un asistente del evento de la preliminar de Miss Universo grabó el gesto de Raúl Rocha, quien estaba serio, pero cuando Miss Colombia desfiló frente a él cambió de aspecto. Esto porque se puede observar que el mexicano sonrió y hasta levantó su teléfono celular para grabar a la reina de todos los colombianos.

Artículos relacionados

Al lado del mexicano, estuvo la actual Miss Universo 2024, Victoria Kjaer. Este es el video de la reacción del presidente de Miss Universo al ver a Vanessa Pulgarín en su desfile preliminar en traje de playa:

La reacción de Raúl al ver a Vanessa Pulgarín aumentó la ilusión de que Colombia reciba la tercera corona universal, pues la preliminar asegura que las candidatas ingresen a los grupos, siendo el primero el Top 30.

Queda por esperar el desempeño de la antioqueña en Tailandia, país anfitrión de esta edición número 74 de Miss Universo 2025.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín en traje típico en Miss Universo 2025 | Foto Roy Rochlin / AFP.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO la final de Miss Universo 2025?

La final de Miss Universo 2025 es el viernes 21 de noviembre, pero en Colombia se transmite el jueves 20 de noviembre por el tema de la diferencia de horarios entre países.

Artículos relacionados

La final de Miss Universo 2025 se puede ver a través del Canal RCN, a partir de las 8:00 p.m.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes dejó sin aliento al revelar el lujoso regalo para su hijo Valentino Marcela Reyes

Marcela Reyes dejó sin palabras al mostrar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino

Marcela Reyes sorprendió a todos al revelar el lujoso regalo que le dio a su hijo Valentino y la razón detrás de este.

La Segura enamora con la decoración especial para la primera navidad de su pequeño Lucca La Segura

La Segura encantó al mostrar la decoración de la primera navidad de su hijo Lucca

La Segura sorprendió al mostrar un adelanto de cómo decorará la primera navidad de su hijo Lucca.

Yaya Muñoz sorprendió a desempolvar foto suya de años atrás Yaya Muñoz

Así lucía Yaya Muñoz cuando fue Miss Tolima y recibió críticas por su color de piel

Su paso como Miss Tolima estuvo marcado por críticas hacia su piel, pero esas cicatrices emocionales impulsaron la fortaleza con la que hoy brilla en televisión.

Lo más superlike

Claudia Bahamón, Caterin Escobar, Mario Yepes MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón le preguntó directamente a Caterin Escobar por Yepes en MasterChef: "Es muy lindo"

Claudia Bahamón no desaprovechó la oportunidad de interrogar a Caterin Escobar sobre el amor que nació con Yepes en MasterChef Celebrity.

Nicki Nicole vivió una de las noches más emocionantes de su carrera al cantar “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli en Buenos Aires. Talento internacional

Nicki Nicole rompió en llanto al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?