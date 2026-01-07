Daniela Ospina provoca suspiros al compartir el gesto más tierno entre Salomé y Lorenzo

Daniela Ospina compartió con sus millones de seguidores un tierno momento familiar que rápidamente captó la atención de sus seguidores en redes sociales.

La empresaria colombiana, quien es muy activa en redes sociales y suele compartir su día a día, dejó ver a sus millones de seguidores un momento familiar que enterneció a más de uno.

¿Qué mostró Daniela Ospina junto a sus hijos Salomé y Lorenzo que causó revuelo?

En una imagen que protagoniza sus dos hijos, generó de inmediato reacciones entre su fanaticada tras ver el tierno momento entre ellos, dejando claro que tienen buena relación entre hermanos.

Daniela Ospina enternece al revelar cómo es la relación entre Salomé y su hermano Lorenzo. (Foto: AFP)

En la publicación que fue realizada a través de sus historias, Daniela Ospina mostró a Salomé Rodríguez Ospina y a Lorenzo, el hijo menor que tuvo con su actual pareja, el actor y cantante Gabriel Coronel, un escena que enterneció a muchos.

La imagen dejó ver a Salomé, su hija fruto de su amor con el futbolista colombiano James Rodríguez, cargando al pequeño Lorenzo mientras él bebe su tetero y ella le da un tierno beso en el hombro.

La empresaria y modelo colombiana compartió la imagen acompañada de un emotivo mensaje: “los amo”, el cual, por supuesto, generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes elogiaron la complicidad entre los hermanos con comentarios como: “qué lindos”.

¿Cómo es la relación entre los hijos de Daniela Ospina?

Y es que esta no es la primera vez que Daniela Ospina deja ver a sus seguidores cómo es la relación entre sus dos hijos, quienes, a pesar de la gran diferencia de edad y de haber nacido de relaciones distintas, comparten una conexión especial.

En otra ocasión, la modelo antioqueña compartió una tierna escena en la que su hijo Lorenzo le da un beso en la mejilla a Salomé, un momento que, por supuesto, enterneció a sus seguidores y se llevó una lluvia de elogios.

Las imágenes no solo destacaron la complicidad entre los hermanos, sino que también despertaron mensajes de admiración hacia Daniela Ospina por la forma en la que ha construido una relación cercana y amorosa entre sus hijos, además de resaltar su rol como madre.