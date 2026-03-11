Una publicación en redes sociales generó conversación entre seguidores luego de que un reconocido cantante confirmara un importante momento familiar. Los mensajes de felicitación no tardaron en llegar a través de redes.

¿Quién es el cantante que anunció el nacimiento de su tercer hijo?

El cantante argentino Paulo Londra confirmó el nacimiento de su tercera hija, Justina, a través de sus redes sociales. El artista compartió una imagen tomada desde la habitación de la clínica, donde aparece sentado mientras sostiene a la recién nacida en sus brazos.

Paulo Londra anunció el nacimiento de su tercer hijo / (Foto de AFP y Freepik)

La fotografía fue publicada en blanco y negro y estuvo acompañada por un mensaje dedicado a su pareja, Martu Quetglas. En el texto, el intérprete expresó palabras de agradecimiento por el proceso del nacimiento.

“Gracias a mi leona, te la bancaste toda y trajiste a la leona Justina a la manada”, escribió Londra en sus redes.

El anuncio generó reacciones entre quienes siguen su carrera, ya que el artista suele compartir momentos relacionados con su vida personal a través de sus plataformas digitales.

¿Cuándo y dónde nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra?

De acuerdo con la información compartida por el cantante, Justina nació el lunes 9 de marzo en la Clínica Reina Fabiola, ubicada en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Justina es la tercera hija de Paulo Londra / (Foto de Freepik)

En el mismo mensaje en el que anunció el nacimiento de su hija, Paulo Londra también aprovechó para agradecer al personal de salud que participó en el proceso.

“Gracias a todos los médicos, doctores y enfermeros de la Reina Fabiola por ayudar en el proceso y que sea bello”, agregó.

La noticia comenzó a circular rápidamente en redes sociales luego de que el cantante hiciera pública la llegada de la bebé, lo que llevó a que seguidores reaccionaran con comentarios y mensajes dirigidos a la familia.

¿Quién es Martu Quetglas, pareja de Paulo Londra y madre de Justina?

Martu Quetglas, pareja actual de Paulo Londra, también compartió un momento relacionado con el nacimiento de la bebé. A través de sus redes sociales publicó una fotografía tomada poco después del parto.

En la imagen se observa a la pareja junto a la recién nacida en la sala del centro médico. La publicación fue acompañada por la fecha “9 de marzo de 2026” y un emoji de corazón.

Para Martu, la llegada de Justina representa su primera hija. En el caso de Paulo Londra, el nacimiento amplía su familia, ya que el cantante ya era padre de dos niñas nacidas durante una relación anterior.

Tras conocerse la noticia, seguidores del artista y de su pareja dejaron mensajes en redes sociales en los que afirmaron que celebran la nueva etapa familiar del cantante y enviaron felicitaciones para ambos.