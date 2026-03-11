En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras un video que se hizo viral en el que una mujer quien es creadora de contenido digital expone la diferencia de edad que tiene con un hombre.

Con base en esto, navegantes ha generado diversas opiniones mediante las redes sociales acerca de la diferencia de edad que hay entre la mujer y el hombre quien es mayor que ella por 38 años.

¿Quién es la reconocida pareja que se ha hecho viral tras su larga diferencia de edad en las redes sociales?

El nombre de María se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras compartir a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 449 mil seguidores, un video en el que reflejó la diferencia de edad que tiene con su novio llamado Rey, quien es mayor que ella 38 años.

De este modo, muchos navegantes han generado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales tras el contenido que ambos comparten varios acontecimientos de su vida personal en la que se refleja que, a pesar de su diferencia de edad, no hay impedimento entre ambos.

¿Cuál fue la reacción de la familia de María tras presentar a su novio quien es mayor que ella 38 años?

Recientemente, varios internautas se han sorprendido tras la reciente confesión que hizo la joven María, quien tiene 23 años, al contar que hace poco tuvo la oportunidad de presentarle su familia a su pareja, pues, expresó las siguientes palabras: