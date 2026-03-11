Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mujer joven se hace viral tras exponer su relación con un hombre que es 38 años mayor: ¿quién?

Se hace viral un video de una mujer que expone su relación con un hombre que es 38 años mayor que ella.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Mujer joven se hace viral tras exponer su relación con un hombre que es 38 años mayor: ¿quién?
¿Quién es la reconocida pareja que es viral por su diferencia de edad? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras un video que se hizo viral en el que una mujer quien es creadora de contenido digital expone la diferencia de edad que tiene con un hombre.

Con base en esto, navegantes ha generado diversas opiniones mediante las redes sociales acerca de la diferencia de edad que hay entre la mujer y el hombre quien es mayor que ella por 38 años.

¿Quién es la reconocida pareja que se ha hecho viral tras su larga diferencia de edad en las redes sociales?

El nombre de María se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras compartir a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 449 mil seguidores, un video en el que reflejó la diferencia de edad que tiene con su novio llamado Rey, quien es mayor que ella 38 años.

Mujer joven se hace viral tras exponer su relación con un hombre que es 38 años mayor: ¿quién?

De este modo, muchos navegantes han generado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales tras el contenido que ambos comparten varios acontecimientos de su vida personal en la que se refleja que, a pesar de su diferencia de edad, no hay impedimento entre ambos.

¿Cuál fue la reacción de la familia de María tras presentar a su novio quien es mayor que ella 38 años?

Recientemente, varios internautas se han sorprendido tras la reciente confesión que hizo la joven María, quien tiene 23 años, al contar que hace poco tuvo la oportunidad de presentarle su familia a su pareja, pues, expresó las siguientes palabras:

Mujer joven se hace viral tras exponer su relación con un hombre que es 38 años mayor: ¿quién?

“Mi nombre es María, tengo 23 años, mi nombre es Rey, tengo 62 años y para responder a cómo reaccionó mi familia al salir con un hombre 38 años mayor que yo. Les cuento que cuando nos conocimos, le conté a mi mamá y, a pesar de las críticas, ella me lo advirtió, pero, me dio su apoyo. Sin embargo, el problema fue comentárselo a mi padre, quienes hablaron a solas, que, a pesar de las críticas, aunque no lo aceptaron al inicio, yo tomé mi decisión”, agregó María.

