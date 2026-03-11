Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras los diversos cambios que se han presentado tras cumplirse un largo periodo de tiempo, pues, ya van aproximadamente 59 días.

Por este motivo, el Jefe tomó una inesperada decisión la cual tomó por sorpresa a varios internautas, quienes han generado diversos comentarios tras la sorprendente sorpresa que tendrán en la casa más famosa del país.

¿Qué cambios ocurrirán en La casa de los famosos Colombia tras la decisión del Jefe?

Durante la gala de este 11 de marzo, los televidentes se sorprendieron con la decisión que tomó el Jefe dentro de la competencia tras lo revelado recientemente.

Esto dijo el Jefe en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, los presentadores de La casa de los famosos Colombia expresaron que durante estos días, los famosos no podrán ver el porcentaje que han obtenido, pues, se cambiarán algunas estrategias de juego, al expresar las siguientes palabras:

“Vamos 59 días, es mejor que los famosos no sepan sus porcentajes”, agregó Carla Giraldo. Posteriormente, Marcelo Cezán detalló: “se mostrará aleatoriamente en desorden, pues ningún famoso puede saber cómo están estos valores allá afuera”, agregaron.

¿Qué participantes se salvaron recientemente por La casa de los famosos Colombia y el público?

Cabe destacar que, durante esta semana, los famosos se sorprendieron al ver que muchos de ellos entraron dentro de la placa de nominados.

¿Qué dinámicas han cambiado en La casa de los famosos Colombia? | Foto: CanaL RCN

Sin embargo, el público tomó la decisión de que Yuli Ruíz se salvara y tras la decisión de La casa de los famosos Colombia, fueron Mariana Zapata y Karola al tener empate.

Por esta razón, a medida que avanza el tiempo, las celebridades se han enfrentado a una serie de pruebas y estrategias para asegurar su cupo en la casa más famosa del país.

Entre tanto, el Jefe ha tomado por sorpresa a todos lo participantes tras las respectivas decisiones que se han llevado dentro de la competencia, en especial, por lo que deberán demostrar los famosos para permanecer dentro, ¿qué ocurrirá en los próximos días?