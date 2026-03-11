¿Yuli Ruiz estuvo con Alejandro Estrada por estrategia? ¡Esta fue su inesperada confesión!

Tras su separación con Alejandro Estrada, Yuli Ruiz llamó la atención al revelar si su romance se habría dado por estrategia o por amor. Su respuesta llamó la atención de todos los participantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue la historia de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada?

La historia entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz ha llamado la atención de los espectadores de La casa de los famosos. En redes destacan que, lo que comenzó como un par de halagos, se convirtió en uno de los romances más comentados de la temporada.

Inicialmente, Alejandro mostró dudas, mencionando que no quería "caer en un juego" y que no estaba dentro de sus planes involucrarse en un vínculo amoroso, pues quería que su participación en el reality fuera más allá de eso.

Así fue la historia de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

A pesar de las declaraciones iniciales, con el paso de las semanas consolidaron una relación. Los participantes compartieron momentos de cercanía y gestos que el público interpretó como el inicio de un vínculo serio. Sin embargo, dentro de la casa, las percepciones fueron diferentes.

Algunos participantes, como el recientemente eliminado Juanse Laverde, sugirieron que la relación no era del todo cierta y que podría haber algo de estrategia en el vínculo.

¿Yuli Ruiz estuvo con Alejandro Estrada por estrategia?

Durante una de las dinámicas recientes en La casa de los famosos Colombia, los participantes enfrentaron preguntas mientras una máquina de detección de mentiras analizaba sus respuestas.

En medio de la actividad, Yuli fue consultada sobre si había estado con el actor por interés o como parte de una estrategia dentro del reality. Ante la pregunta, Ruiz respondió que no y explicó que no sabría cómo organizar una estrategia de ese tipo.

Yuli Ruiz habría estado por estrategia con Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, segundos después de su afirmación, la máquina emitió un sonido que, dentro de la actividad, indicaba que la respuesta habría sido falsa.

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada a la respuesta de Yuli Ruiz?

Tras la respuesta, las cámaras del reality captaron la reacción de Alejandro Estrada dentro de la casa. El actor se mostró sorprendido por lo que ocurrió en ese momento del juego.

Estrada se acercó a Alexa, a quien considera su amiga, y se apoyó en ella mientras observaba lo que estaba sucediendo en la actividad. Mientras tanto, Yuli reaccionó con una risa tras el sonido de la máquina.

En medio de las reacciones, algunos compañeros señalaron que la escena había afectado a Estrada y mencionaron que, desde su perspectiva, la situación parecía haberle “roto el corazón”.