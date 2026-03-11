Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García opinó sobre el 'shippeo' de Alexa y Tebi en La casa de los famosos: "es verdadero"

Karina García llamó la atención al revelar las actitudes de Alexa y Tebi que han generado comentarios en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karina García opinó sobre el 'shippeo' de Alexa y Tebi en La casa de los famosos
Karina García habla del 'shippeo' de Alexa y Tebi en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Tras el "shippeo" que han protagonizado Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos, los televidentes no han parado de opinar. Karina García llamó la atención al revelar su opinión sobre este vínculo.

Artículos relacionados

¿Qué ha pasado entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos?

Alexa Torrex y Tebi Bernal se han convertido en uno de los focos de atención dentro de La casa de los famosos debido a la cercanía que han mostrado en distintas dinámicas del programa.

Los televidentes y los demás participantes han notado varios momentos que han generado conversación, como gestos de atención, miradas y ciertos "coqueteos" durante actividades grupales.

¿Qué ha pasado entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos?
Alexa Torrex y Tebi protagonizan shippeo en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Tebi, en varias ocasiones, reconoció sentir afinidad hacia Alexa, mientras que la participante admitió que la interacción con él despierta su curiosidad y que le resulta interesante conocerlo fuera del contexto del programa.

Sus declaraciones han llamado la atención en redes, especialmente porque los internautas destacan que ambos están comprometidos fuera del reality.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre el shippeo de Alexa y Tebi?

En medio de una conversación en '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?', Karina García se refirió al vínculo y aseguró que, desde su perspectiva, es uno de los shippeos más auténticos que se han visto en el programa.

Explicó que la atención que ambos se dan es evidente, y que ciertos gestos, como un contacto físico breve o miradas sostenidas, son señales de que hay interés mutuo.

"Se nota la tensión cuando están juntos", destacó.

¿Qué dijo Karina García sobre el shippeo de Alexa y Tebi?
Karina García opinó sobre el shippeo de Alexa Torrex y Tebi / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué actitudes de Alexa y Tebi llamaron la atención de Karina García?

Karina destacó varias actitudes que le parecieron relevantes: la forma en que Tebi se muestra atento y amable con Alexa, así como la manera en que ella reacciona ante su cercanía. Según Karina, estas interacciones podrían interpretarse como señales de interés.

Además, mencionó que la convivencia constante y la dinámica del programa facilitan la creación de estos vínculos, lo que puede explicar por qué su relación se desarrolló de manera inesperada.

Las observaciones de Karina se suman a la conversación que los seguidores mantienen en redes sociales, donde algunos internautas esperan a ver cómo evoluciona el shippeo entre Alexa y Tebi.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García sorprendió tras presumir el inesperado regalo que le dio Kris R Karina García

Karina García sorprendió tras presumir el inesperado regalo que le dio Kris R: ¿cuál fue?

Karina García se mostró conmovida tras presumir el regalo que recibió por parte de Kris R, pareja de la creadora de contenido.

La Liendra reaccionó tras la polémica de Mateo Carvajal tras foto filtrada de su pasado: ¿qué dijo? La Liendra

La Liendra reaccionó tras la polémica con Mateo Carvajal por foto filtrada de su pasado: ¿qué dijo?

La Liendra reaccionó a la foto que salió a la luz de su pasado tras controversial polémica compartida por parte de Mateo Carvajal.

Marilyn Patiño habló sobre la polémica. Juanda Caribe

Marilyn Patiño reveló que habló con la esposa de Juanda Caribe y sorprendió con su consejo

Marilyn Patiño sorprendió al intervenir en la polémica de Juanda Caribe y su consejo a su esposa generó comentarios divididos.

Lo más superlike

Cambios en La casa de los famosos Colombia: el Jefe tomó una importante decisión La casa de los famosos

Cambios en La casa de los famosos Colombia: el Jefe tomó una importante decisión

El Jefe de La casa de los famosos Colombia tomó una importante decisión tras varios cambios que se presentarán.

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes Talento nacional

Reconocido actor se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida: esto reveló en sus redes

Mujer joven se hace viral tras exponer su relación con un hombre que es 38 años mayor: ¿quién? Talento internacional

Mujer joven se hace viral tras exponer su relación con un hombre que es 38 años mayor: ¿quién?

Paulo Londra sorprende al anunciar el nacimiento de su tercera hija Talento internacional

Reconocido cantante sorprende al anunciar el nacimiento de su tercera hija: así reveló la noticia

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?