Karina García opinó sobre el 'shippeo' de Alexa y Tebi en La casa de los famosos: "es verdadero"

Tras el "shippeo" que han protagonizado Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos, los televidentes no han parado de opinar. Karina García llamó la atención al revelar su opinión sobre este vínculo.

¿Qué ha pasado entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos?

Alexa Torrex y Tebi Bernal se han convertido en uno de los focos de atención dentro de La casa de los famosos debido a la cercanía que han mostrado en distintas dinámicas del programa.

Los televidentes y los demás participantes han notado varios momentos que han generado conversación, como gestos de atención, miradas y ciertos "coqueteos" durante actividades grupales.

Alexa Torrex y Tebi protagonizan shippeo en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Tebi, en varias ocasiones, reconoció sentir afinidad hacia Alexa, mientras que la participante admitió que la interacción con él despierta su curiosidad y que le resulta interesante conocerlo fuera del contexto del programa.

Sus declaraciones han llamado la atención en redes, especialmente porque los internautas destacan que ambos están comprometidos fuera del reality.

¿Qué dijo Karina García sobre el shippeo de Alexa y Tebi?

En medio de una conversación en '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?', Karina García se refirió al vínculo y aseguró que, desde su perspectiva, es uno de los shippeos más auténticos que se han visto en el programa.

Explicó que la atención que ambos se dan es evidente, y que ciertos gestos, como un contacto físico breve o miradas sostenidas, son señales de que hay interés mutuo.

"Se nota la tensión cuando están juntos", destacó.

Karina García opinó sobre el shippeo de Alexa Torrex y Tebi / (Foto del Canal RCN)

¿Qué actitudes de Alexa y Tebi llamaron la atención de Karina García?

Karina destacó varias actitudes que le parecieron relevantes: la forma en que Tebi se muestra atento y amable con Alexa, así como la manera en que ella reacciona ante su cercanía. Según Karina, estas interacciones podrían interpretarse como señales de interés.

Además, mencionó que la convivencia constante y la dinámica del programa facilitan la creación de estos vínculos, lo que puede explicar por qué su relación se desarrolló de manera inesperada.

Las observaciones de Karina se suman a la conversación que los seguidores mantienen en redes sociales, donde algunos internautas esperan a ver cómo evoluciona el shippeo entre Alexa y Tebi.