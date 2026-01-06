Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?

Aunque se celebra el mismo día, en Colombia el Día de Reyes tiene un significado distinto frente a otros países del mundo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Imagen de los tres Reyes Magos
El Día de Reyes en Colombia se vive distinto a otros países o culturas del mundo. (Foto: Freepik)

Cada 6 de enero, el Día de Reyes se conmemora en gran parte del mundo como una fecha cargada de simbolismo religioso y tradiciones culturales. Sin embargo, en Colombia esta celebración se vive de una manera muy diferente, lo que lleva a muchos a preguntarse por qué no tiene el mismo impacto que en otros países.

Artículos relacionados

¿Qué representa el Día de Reyes para los colombianos?

En Colombia, el 6 de enero suele entenderse como el punto final de las festividades navideñas.

Imagen de los tres Reyes Magos
En Colombia el Día de Reyes es una festividad que se vive de forma discreta y simbólica, asociada principalmente al cierre de la temporada navideña. (Foto: Freepik)

Para muchas familias, este día significa que la Navidad llegó oficialmente a su fin, luego de mover las figuras de los Reyes Magos del pesebre hacia el nacimiento del Niño Jesús y, pocos días después, guardar luces, adornos y árboles.

Aunque la fecha tiene un trasfondo religioso, en la práctica no genera grandes celebraciones populares, porque para la mayoría de las personas, el Día de Reyes se asume como una jornada de descanso, más que como un evento cargado de rituales o tradiciones.

No obstante, cabe resaltar que algunas personas sí realizan actividades pequeñas recreando la escena de los reyes, acompañada de actividades lúdicas, como se vive cada año en el barrio Egipto de Bogotá.

Este año, el festivo no se disfruta el mismo 6 de enero, ya que por ley se ha trasladado al lunes siguiente (12 de enero), lo que refuerza la percepción de que se trata de un día libre más que de una celebración activa.

Artículos relacionados

¿Cómo se celebra el Día de Reyes en otros países de Europa?

A diferencia de Colombia, en varios países europeos el Día de Reyes es una de las fechas más esperadas del calendario.

En lugares como España, por ejemplo, la celebración incluye cabalgatas multitudinarias, regalos para los niños y reuniones familiares alrededor del tradicional Roscón de Reyes.

En países como Francia, Bélgica o Alemania, la fecha conserva un fuerte carácter cultural y comunitario. Desde postres típicos hasta rituales simbólicos realizados por niños, el 6 de enero sigue siendo una jornada viva, festiva y muy esperada, algo que contrasta con la forma más discreta en la que se vive en Colombia.

Imagen de un Roscón de Reyes, tradición europea
El roscón de Reyes es tradicional en países como España. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados

¿Por qué se celebra el Día de Reyes?

El origen del Día de Reyes se remonta al relato bíblico de los Reyes Magos, quienes siguieron una estrella hasta Belén para conocer al Niño Jesús y ofrecerle incienso, mirra y oro. Este episodio, conocido como la Epifanía, representa la manifestación de Jesús ante el mundo.

Aunque este significado se mantiene en la tradición cristiana, cada país lo ha adaptado a su cultura.

En Colombia, la celebración quedó relegada a un plano más simbólico y religioso, sin desarrollar tradiciones populares fuertes, lo que explica por qué se vive de manera más discreta frente a otros países donde la fecha evolucionó hacia una gran festividad social.

Imagen de los tres Reyes Magos
En Colombia, la celebración del Día de Reyes quedó relegada a un plano más simbólico y religioso. (Foto: Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine

Director de cine vivió momento de terror en su casa luego de que una power bank explotara mientras la cargaba.

Eva Schloss muere a los 96 años Talento internacional

Muere Eva Schloss a los 96 años: la historia de la hermanastra de Ana Frank que sobrevivió a Auschwitz

Falleció Eva Schloss, la superviviente que dedicó décadas a educar sobre el Holocausto y a mantener la memoria de Ana Frank.

Influencer falleció tras someterse a un procedimiento estético Viral

Influencer falleció a los 38 años tras someterse a un procedimiento estético

Una influencer italiana de 38 años falleció en Moscú tras someterse a un procedimiento estético.

Lo más superlike

Paola Jara responde cómo manejará su profesión con su rol de madre Paola Jara

¿Paola Jara pondrá en pausa su carrera tras convertirse en madre de Emilia? Esto dijo la cantante

Paola Jara habla sin filtros sobre lo que pasará con su carrera musical tras la llegada de su pequeña bebé.

Juan Palau habla de los muebles de La casa de los famosos 2026 La casa de los famosos

Juan Palau revela a los participantes que podrían ser los “muebles” en La casa de los famosos 3

Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo Miley Cyrus

Miley Cyrus llama la atención al mostrarse molesta con un fotógrafo, ¿qué sucedió?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal