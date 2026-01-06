Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?

Cada 6 de enero, el Día de Reyes se conmemora en gran parte del mundo como una fecha cargada de simbolismo religioso y tradiciones culturales. Sin embargo, en Colombia esta celebración se vive de una manera muy diferente, lo que lleva a muchos a preguntarse por qué no tiene el mismo impacto que en otros países.

¿Qué representa el Día de Reyes para los colombianos?

En Colombia, el 6 de enero suele entenderse como el punto final de las festividades navideñas.

En Colombia el Día de Reyes es una festividad que se vive de forma discreta y simbólica, asociada principalmente al cierre de la temporada navideña. (Foto: Freepik)

Para muchas familias, este día significa que la Navidad llegó oficialmente a su fin, luego de mover las figuras de los Reyes Magos del pesebre hacia el nacimiento del Niño Jesús y, pocos días después, guardar luces, adornos y árboles.

Aunque la fecha tiene un trasfondo religioso, en la práctica no genera grandes celebraciones populares, porque para la mayoría de las personas, el Día de Reyes se asume como una jornada de descanso, más que como un evento cargado de rituales o tradiciones.

No obstante, cabe resaltar que algunas personas sí realizan actividades pequeñas recreando la escena de los reyes, acompañada de actividades lúdicas, como se vive cada año en el barrio Egipto de Bogotá.

Este año, el festivo no se disfruta el mismo 6 de enero, ya que por ley se ha trasladado al lunes siguiente (12 de enero), lo que refuerza la percepción de que se trata de un día libre más que de una celebración activa.

¿Cómo se celebra el Día de Reyes en otros países de Europa?

A diferencia de Colombia, en varios países europeos el Día de Reyes es una de las fechas más esperadas del calendario.

En lugares como España, por ejemplo, la celebración incluye cabalgatas multitudinarias, regalos para los niños y reuniones familiares alrededor del tradicional Roscón de Reyes.

En países como Francia, Bélgica o Alemania, la fecha conserva un fuerte carácter cultural y comunitario. Desde postres típicos hasta rituales simbólicos realizados por niños, el 6 de enero sigue siendo una jornada viva, festiva y muy esperada, algo que contrasta con la forma más discreta en la que se vive en Colombia.

El roscón de Reyes es tradicional en países como España. (Foto: Freepik)

¿Por qué se celebra el Día de Reyes?

El origen del Día de Reyes se remonta al relato bíblico de los Reyes Magos, quienes siguieron una estrella hasta Belén para conocer al Niño Jesús y ofrecerle incienso, mirra y oro. Este episodio, conocido como la Epifanía, representa la manifestación de Jesús ante el mundo.

Aunque este significado se mantiene en la tradición cristiana, cada país lo ha adaptado a su cultura.

En Colombia, la celebración quedó relegada a un plano más simbólico y religioso, sin desarrollar tradiciones populares fuertes, lo que explica por qué se vive de manera más discreta frente a otros países donde la fecha evolucionó hacia una gran festividad social.