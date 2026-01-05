Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La lista de celulares en los que WhatsApp deja de funcionar a partir del 15 de enero de 2026

Son varios los teléfonos celulares, entre marca y sistema operativo, en los que WhatsApp pierde compatibilidad.

WhatsApp
La lista de celulares en los que WhatsApp deja de funcionar a partir del 15 de enero de 2026 | Foto de Freepik.

Arrancó el nuevo año 2026 y en el universo de la tecnología eso significa cambios, uno de ellos en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en el celular?

WhatsApp, al ser de las aplicaciones más usadas a lo largo y extenso del mundo, demanda de transformaciones para que los usuarios digitales no dejen de utilizarla. Si bien es cierto que los cambios, que básicamente son actualizaciones de la app, son importantes y suplen exigencias, hay quieres resultan afectados.

Al haber actualizaciones en WhatsApp, no todos los teléfonos celulares figuran teniendo compatibilidad con WhatsApp. En otras palabras, hay dispositivos móviles en los que la aplicación deja de funcionar.

En ese sentido, como empezó enero de 2026, existen celulares en los que lo más probable es que WhatsApp no volverá a ser como antes.

WhatsApp
WhatsApp no funciona en todos los celulares | Foto de Freepik.

Siendo así, lo que en realidad sucede es que dependiendo del modelo del dispositivo y su sistema operativo, no es posible que se den las actualizaciones y por ende WhatsApp se vuelve inservible; algo que puede suceder de inmediato o de manera paulatina.

¿En cuáles celulares deja de funcionar WhatsApp desde enero de 2026?

Dicho todo lo anterior, se comparte a continuación la lista de celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar a partir del 15 de enero de 2026:

  • Celulares con sistema operativo Android: HTC One M8, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4 mini, LG G3, LG Optimus L7 II, LG, Nexus 4, Huawei Ascend Mate.
  • Celulares con sistema operativo iOS (iPhone): iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus.

Es preciso comentar que respecto al sistema operativo, se da a conocer que para que WhatsApp funciones requiere de Android 5.0 o superior, entretanto, en iPhone requiere iOS 15.1 o superior.

WhatsApp
WhatsApp cambia en cada mes en los dispositivos móviles | Foto de Freepik.

Una de las señales de que WhatsApp ya no funciona es que la app se cierra de manera automática y sin aviso, lo que implica la imposibilidad de enviar y recibir mensajes.

De manera conjunta, tampoco es posible dirigirse a la tienda de aplicaciones y hacer la respectiva descarga del teléfono verde. Usualmente, WhatsApp notifica la necesidad de actualizar la app.

