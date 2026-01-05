Hija de La Toxi costeña estalla y enfrenta a quienes arremeten contra su mamá, ¿qué dijo?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana, la hija de La Toxi costeña, se desahogó y les respondió a los que se la pasan tachando a su mamá.

Omar Murcia Salazar
La Toxi costeña
Hija de La Toxi costeña estalla y enfrenta a quienes arremeten contra su mamá | Foto del Canal RCN.

Mariana, la hija de La Toxi costeña, está siendo toda una sensación en redes sociales. A su corta edad, la niña está demostrando que tiene talento para las plataformas digitales.

¿Qué ha pasado con Mariana, la hija de La Toxi costeña, en redes sociales?

Luego de que Cindy Ávila, nombre de pila de La Toxi costeña, subió un video con su hija Mariana, las redes sociales no pararon de elogiar a la niña, en especial por dos motivos: su belleza y forma de vestir.

Varios internautas aplaudieron a La Toxi por vestir acorde a la edad a Mariana; de hecho, fue tanto el furor que la niña creó su propio perfil en redes sociales, una de ellas TikTok.

La Toxi costeña
La Toxi costeña tiene dos hijos: Johan y Mariana | Foto del Canal RCN.

No obstante, es preciso indicar que no todo es color rosa. Esto se debe a que no es un secreto que así como apoyan a La Toxi costeña, también hay quienes la tachan hasta más no poder.

Precisamente, la hija de La Toxi costeña se reveló porque a su corta edad apareció en un video defendiendo a su mamá de los detractores.

¿Cómo defendió Mariana a su mamá, La Toxi costeña, de los detractores?

Mariana se llevó la atención de nuevo, luego de que se desahogó frente a la cámara del teléfono celular. En esta oportunidad, la hija de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 se despachó en contra de quienes critican a su mamá cantante.

"Yo siempre he querido hacer, que yo siempre he querido decir: los que se meten con mi mamá, les digo que por qué no se meten en su vida y dejen a mi mamá vivir su vida", sentenció Mariana.

Junto a Mariana se encontraba La Toxi costeña, de modo que se mostró sorprendida con las palabras de su hija menor.

"Dios mío, Mariana. Mira hasta Mariana lo entiende", expresó Cindy Ávila.

No hay duda de que entre Mariana y La Toxi costeña hay una complicidad que ya están comenzando a demostrar en redes sociales, hasta el punto en el que se van convirtiendo en tendencia.

Además, los seguidores e internautas dicen que Mariana podría llegar a convertirse en una reconocida influencer.

La Toxi costeña
La Toxi costeña está causando sensación con su hija Mariana | Foto del Canal RCN.
