Blessd habría dado señales de que estaría bien con Manuela QM, tras rumores de infidelidad

El pasado sábado 14 de febrero, el cantante urbano Blessd, se volvió tendencia en todas las plataformas digitales tras revelarse chats que mostrarían su supuesta infidelidad.

Fue tanta la polémica que ese mismo día, precisamente en San Valentín, Manuela QM, su pareja y quien está esperando un hijo, lo dejó de seguir en Instagram, de hecho, días después, eliminó todas las publicaciones que tenía con él, dejando solo el anuncio de su embarazo.

Desde entonces, aunque el paisa quiso desmentir dichos rumores, la influenciadora, sí lanzó lagunas pullas en su cuenta de TikTok, pero después las eliminó.

¿Qué dijo Manuela QM sobre los supuestos chats de Blessd con otra mujer?

Manuela QM rompe el silencio sin decir mucho, además de dejar de seguir a su novio y eliminar las publicaciones con él, la creadora de contenido reveló un video que “se hacia la loc4, porque no permitiría que le vuelvan a robar la paz”, minutos más tarde, desapareció el clip.

Blessd dio inesperada señal sobre su relación con Manuela QM. (Foto: Freepik)

En el video que ella habría publicado, lo comentó Samantha Correa, la mujer trans que había sido relacionada con Blessd, pues le escribió “eso”, en forma de apoyo, por supuesto, esto generó cientos de reacciones.

Aunque Manuela no dijo nada directamente, pareció mostrar que se tomó muy en serio lo que estaba sucediendo con respecto a la supuesta infidelidad del padre de su hijo.

¿Qué dijo Blessd sobre los rumores de su presunta infidelidad?

En horas del mediodía de este domingo 22 de febrero, Blessd rompió el silencio a través de una publicación de Instagram, en donde replicó mensajes de los supuestos chats que tuvo con la otra mujer.

Precisamente esos chats se viralizaron y hasta le salieron memes, ya que supuestamente él escribía que “estaba juicioso y qué pereza tanta calle”.

Eso mismo fue lo que él escribió en su post, añadiendo risa a la descripción en donde, además, sugirió que no creyeran en lo que sale en TikTok.

Gesto de Blessd reaviva rumores de relación con Manuela QM. (AFP/ Rodrigo Varela)

¿Manuela QM Y Blessd volvieron tras supuestos chats de infidelidad?

En la noche del sábado 21 de febrero, Manuela QM presumió en sus historias un enorme arreglo floral que decía “la mejor mamá del mundo”, muchos creen que se trataría de que habría vuelto con Blessd, pero todavía no lo sigue en Instagram.

Aunque es muy probable que él se lo haya enviado, la joven recibió críticas porque presuntamente, habría perdonado la supuesta infidelidad.

Tanto sus historias como la publicación del cantante, sería una posible señal de que su relación no se terminó.