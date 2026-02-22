Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue la emotiva llegada de Jhonny Rivera a la iglesia para contraer matrimonio con Jenny López

Jhonny Rivera emocionó a sus fans mostrando un video de cómo fue su llegada a la iglesia de Arabia para su boda con Jenny López.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jhonny Rivera compartió en redes el momento de su llegada a la iglesia.

Jhonny Rivera compartió con sus fans en redes sociales detalles de su emotiva llegada a la iglesia, donde finalmente se unió en matrimonio con su ahora esposa, la también cantante Jenny López.

¿Cómo fue la llegada de Jhonny Rivera a la iglesia?

A través de su cuenta de Instagram, Jhonny Rivera compartió un emotivo video en el que se le ve llegando en un carro Jeep, decorado con flores blancas, en medio de una gran expectativa.


Jhonny Rivera llegó un jeep azul para hacer una emotiva entrada a la iglesia. (Foto: Canal RCN)

El intérprete de 'La Receta' saludó a las miles de personas que lo esperaban en el corregimiento de Arabia, en Risaralda, quienes permanecían tras las vallas mientras, entre gritos y aplausos, grababan el momento de su llegada a la iglesia.

Conmovido por el cariño del público, el cantante decidió bajarse del vehículo para estrechar la mano de varios asistentes y agradecerles por acompañarlo en un día tan especial.

Luego, visiblemente emocionado, se persignó antes de ingresar al templo, donde lo esperaba su madre para acompañarlo en uno de los instantes más significativos de su vida: su encuentro en el altar con la novia.

¿Cómo reaccionaron en redes al video de Jhonny Rivera llegando a la iglesia para su boda?

Muchos de sus seguidores que no pudieron acompañarlo de manera presencial también se hicieron sentir a través de redes sociales, donde expresaron su emoción al verlo cumplir el sueño de casarse con la mujer que ama y le enviaron mensajes cargados de buenos deseos para esta nueva etapa.

Otros, por su parte, destacaron su humildad y nobleza, asegurando que el gesto de bajarse del vehículo para saludar a sus fans refleja la sencillez que lo caracteriza y que, según comentaron, lo convierte en un gran compañero para Jenny López.

Tan hermoso 💚😍. Dios me lo bendiga, Jhonny", "Qué rico que sea muy feliz, se lo merece, es un gran hombre" y "Qué bonito ver que, a pesar de tanto éxito y fama, sigues siendo el mismo", fueron algunos comentarios que le dejaron.


Jhonny Rivera saludo a sus fans que fueron a presenciar su boda en Arabia, Risaralda. (Foto: Canal RCN)

¿Dónde llevarán a cabo su luna de miel Jhonny Rivera y Jenny López?

De acuerdo con lo que han contado en entrevistas y a través de sus redes sociales, Jhonny Rivera y Jenny López no eligieron un solo destino para su luna de miel, sino un recorrido internacional.

La pareja planea iniciar su viaje en las paradisíacas Islas Maldivas y luego vivir la experiencia de un safari en Kenia, donde esperan disfrutar de la naturaleza y la vida salvaje.

El itinerario también incluiría paradas en Dubái y Capadocia, en Turquía, combinando descanso, aventura y paisajes exóticos. Eso sí, han aclarado que emprenderán el viaje una vez cumplan con algunos compromisos laborales posteriores a la boda.

