Lina Tejeiro reveló romántica foto junto a un hombre: ¿es Ryan Castro?

Lina Tejeiro causó revuelo al compartir una foto muy romántica junto a un hombre que, según los comentarios, se parece a Ryan Castro.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Lina Tejeiro sorprende con foto junto a un hombre y aviva rumores amorosos
Foto de Lina Tejeiro con un hombre desata rumores. (Foto: Canal RCN - AFP/ Amy Sussman)

La reconocida actriz, Lina Tejeiro, quien ahora es una de las participantes de MasterChef Celebrity Colombia, es una de las figuras públicas que más genera intriga por su vida amorosa, pues ha sostenido relaciones que han sido noticia y su soltería es una de las más comentadas.

Tejeiro ha dejado claro que ha tenido que sanar mucho tras los conflictos que tuvo con sus anteriores parejas y, de hecho, ha hablado abiertamente sobre su vida privada, revelando detalles de lo que ha vivido con sus exnovios.

En las últimas semanas, la talentosa mujer ha sido tendencia en redes luego de revelar quién es su crush colombiano y hasta dijo lo que le gustaría hacer con él, desde entonces, los internautas los han vinculado cada vez que pueden.

¿Qué dijo Lina Tejeiro al revelar quién es su crush colombiano?

A través de una entrevista, Lina Tejeiro habló de su crush colombiano y en serio, su respuesta sorprendió, pues dijo que le gustaba Ryan Castro y se atrevió a mencionar lo que le gustaría hacer; como era de esperarse, esto generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Lina Tejeiro comparte foto romántica con misterioso hombre.
Lina Tejeiro sorprende con foto junto a un hombre y aviva rumores amorosos. (Foto: Canal RCN)

Tras su confesión, el cantante urbano no se ha referido directamente sobre el tema, pero según usuarios de internet, él le habrían lanzado comentarios en X, diciendo que se pondrá la 10, pero esto no fue más que u simple tweet.

Por otro lado, en un TikTok de Castro, al parecer habría enviado otra indirecta, porque supuestamente hizo la L con su mano, cuando cantaba “yo te llego”, parte de la letra de su remix de ‘Chévere’ con Aria Vega.

¿Cuál es la foto de Lina Tejeiro con un hombre?

En horas de la mañana de este domingo 22 de febrero, Lina Tejeiro publicó un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram y una foto en particular generó reacciones.

Foto de Lina Tejeiro con un hombre desata rumores
Lina Tejeiro comparte foto romántica con misterioso hombre. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, la última foto de su publicación es junto a un hombre, quine la tiene abrazada y le está dando u beso en la frente mientras ella toma lo foto en un espejo.

Como era de esperarse, esta imagen causó revuelo en su cuenta, porque recibió muchas preguntas sobre quién es el desconocido de la foto, de hecho, algunos creyeron que era Ryan, por su supuesto parecido, pero en realidad no hay nada de similitud.

Sea o no el cantante, la pregunta es la misma, ¿quién es el hombre?, ¿es su pareja sentimental?, preguntas que pueda que responda algún día la actriz.

