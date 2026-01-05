Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe creó video con IA para La casa de los famosos Colombia: tiene canción propia y así suena

Sara Uribe hizo su propio anuncio de La casa de los famosos Colombia, usó la IA y le inventaron canción para el reality.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Sara Uribe
Sara Uribe creó video con IA para La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

La modelo y presentadora Sara Uribe fue confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia 2026. Tan pronto el Canal RCN hizo el anuncio de la exprotagonista de novela, las opiniones no dieron espera.

Sara Uribe compartió un video que tenía preparado para dar a conocer su participación en el reality del Canal RCN, lo sorprendente es que se apoyó de la inteligencia artificial (IA) y hasta le incluyó una canción, la cual sería con la que se va a identificar mientras estará encerrada 24/7.

¿Cómo es el video con IA de Sara Uribe para La casa de los famosos Colombia 2026?

El video muestra un helicóptero con el logo del reality, luego aparece un carro en el que va movilizada Uribe y llega a una alfombra donde tiene fans esperándola con carteles en los que está su nombre.

"Estoy lista para esa nueva aventura en La casa de los famosos Colombia del Canal RCN. Vamos a volver a hacer historia. ¿Me acompañan?", escribió Sara Uribe.

Sara Uribe
Sara Uribe desata una ola de reacciones al revelarse su participación en La casa de los famosos 2026 | Foto del Canal RCN.

¿Qué canción lanzó Sara Uribe por su participación en La casa de los famosos Colombia?

Respecto a la canción, la influenciadora ahora tiene una interpretación musical con la que anunció su participación para La casa de los famosos Colombia 2026, cuyo artista es D.Ozi Oficial.

"Modelo cinco estrellas, ella es una actriz de novela. Ya llegó Sara, Sara, Sara Uribe en la casa va a temblar. Llegó Sara, Sara, una mamacita con flow cr1minal... La Sara de los famosos Colombia", se escucha.

Finalmente, el clip termina con la modelo acabando de pasar por la alfombra roja e ingresando oficialmente a La casa de los famosos Colombia 2026.

 

Tras la publicación del video, los puntos de vista hicieron eco. La mayoría de internautas y seguidores manifestaron sus mejores deseos e incluso la calificaron como una de las posibles ganadoras de la tercera temporada del formato de convivencia que es tendencia digital todos los días.

La casa de los famosos Colombia vuelve este 2026 con su tercera temporada. El estreno del reality del Canal RCN es pronto: el próximo lunes 12 de enero se abrirán las puertas del formato en el que la convivencia es indispensable.

Toda la transmisión EN VIVO 24/7 a través de la app del Canal RCN, haciendo clic aquí.

La casa de los famosos Colombia 2026
La casa de los famosos Colombia 2026 regresa muy pronto | Foto del Canal RCN.
