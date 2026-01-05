Sara Uribe es confirmada por El Jefe para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia

La reconocida presentadora e influenciadora Sara Uribe se suma a los participantes que habitarán La casa de los famosos Colombia 2026, así lo confirmó El Jefe este lunes 5 de enero. Con esta ya son 20 los competidores que ingresarán a la casa más famosa del mundo el próximo lunes 12 de enero.

¿Quién es Sara Uribe, participante confirmada para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Originaria de Andes, Antioquia, Sara Uribe Cadavid goza de gran reconocimiento en la farándula nacional tras su paso por el reality del Canal RCN Protagonistas de novela en el 2012 del que salió ganadora. Este reconocimiento la llevó a explorar los medios de comunicación en donde pudo consolidar su carrera como presentadora de televisión.

La casa de los famosos 2026 suma a Sara Uribe. (Foto Canal RCN).

Para el 2023 Sara Uribe volvió a probar suerte en un reality, pero esta vez de supervivencia ‘Survivor, la isla de los famosos’, en donde logró destacar, pese a no haber llegado a la final. Sara también se destaca por su rol como empresaria y modelo, oficios que la han llevado a lograr grandes proyectos.

Actualmente la presentadora continua destacando como una de las figuras más reconocidas del mundo digital al mantenerse activa en sus redes sociales con diversos contenidos que la acercar cada vez más a su audiencia, pues Uribe no teme mostrarse tal cual es y cómo vive su vida junto a su pequeño hijo Jacobo, fruto de su relación con el exfutbolista colombiano Freddy Guarín.

¿Qué otros participantes estarán en La casa de los famosos Colombia 2026?

La casa de los famosos Colombia se estrena el próximo lunes 12 de enero a las 8:00 pm por la pantalla chica y la App del Canal RCN, en donde podrás seguir 24/7 lo que ocurrirá con los participantes.

El Jefe confirma a Sara Uribe como nueva participante de La casa de los famosos 2026. (Foto Canal RCN).

Sara Uribe se una a las 19 personalidades que habitarán la casa de El Jefe este 2026, siendo estas Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau y Juanda Caribe.

Además, volveremos a ver a Marcelo Cezán y Carla Giraldo durante las galas, al igual que a Karen Sevillano y Vicky Berrío en el After.