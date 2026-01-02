Yeferson Cossio sorprendió con nuevo cambio en el rostro tras iniciar el 2026

Yeferson Cossio compartió su renovada apariencia en redes sociales poco después de iniciar el 2026, lo que generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes comentaron el curioso cambio y se preguntaron por las razones detrás de esta transformación.

¿Cómo luce el rostro de Yeferson Cossio tras inesperado cambio?

En la noche del jueves 1 de enero de 2026, Yeferson Cossio compartió un inesperado audiovisual por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que dejó ver a sus fans un cambio en su rostro que lo tomó por sorpresa.

¿Qué le pasó al rostro de Yeferson Cossio? El cambio que sorprendió en 2026. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido explicó, visiblemente desconcertado, que notó la aparición de nuevos hoyuelos en lugares poco habituales. Según contó, durante años solo tuvo los clásicos huequitos en los cachetes, pero recientemente aparecieron otros más.

Cossio detalló que ahora, al sonreír, se le forman pequeños hoyuelos en la parte inferior derecha del labio, algo que antes no le ocurría y que atribuye al paso del tiempo.

“Me salieron huequitos nuevos en la cara. Cuando yo me río se me hace este huequito y tengo esto nuevo. Me di cuenta hoy. Estoy envejeciendo”, comentó en sus historias de Instagram.

De esta manera, el creador de contenido dejó ver su sorpresa ante este cambio físico que no había notado antes y que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

¿Cómo fue tomado en redes el nuevo cambio en el rostro de Yeferson Cossio?

El inesperado detalle en el rostro del creador de contenido no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa y comentarios curiosos ante el cambio que el influenciador atribuye a su edad.

El nuevo look facial de Yeferson Cossio genera sorpresa al arrancar el 2026. (Foto Canal RCN).

Algunos internautas mencionaron que si él no hubiese mencionado este nuevo cambio en su rostro no se habrían percatado de esto, así mismo aseguraron que esos nuevos hoyuelos en el rostro le daban una apariencia más llamativa e incluso le sumaba atractivo físico.

De esta manera, comentarios como: “se ve igual de joven, solo más expresivo”, “Si él no lo dice, yo ni cuenta me doy del cambio”, “no es algo negativo, al contrario, le dan un toque más atractivo”, fueron algunos de los que más destacaron.