Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan David Tejada sorprende con mensaje previo al esperado reencuentro de Aida Victoria y Westcol

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, compartió un inesperado mensaje previo al reencuentro entre ella y Westcol.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El mensaje de Juan David Tejada que llamó la atención antes del reencuentro de Aida Victoria y Westcol
El mensaje de Juan David Tejada que llamó la atención antes del reencuentro de Aida Victoria y Westcol. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El rey de los agropecuarios’, compartió un curioso mensaje que muchos relacionaron con las polémicas protagonizadas a raíz de su separación con Aida Victoria Merlano, pues este pronunciamiento se da a pocas horas de que la influenciadora se reencuentre con Westcol, con quien sostuvo una relación antes que él.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juan David Tejada antes del reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol?

En la tarde de este miércoles 31 de diciembre, Juan David Tejada sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una curiosa publicación en redes sociales que no pasó desapercibida. El mensaje llamó la atención de los internautas, quienes lo relacionaron con las polémicas que lo han rodeado en los últimos meses tras el fin de su relación con Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria Merlano confesó su nerviosismo previo al stream con Westcol
Aida Victoria se encuentra nerviosa por su reencuentro con Westcol / (Foto del Canal RCN y AFP)

Cabe recordar que el creador de contenido fue acusado de agr3s1on por la influenciadora, quien aseguró tener pruebas de lo ocurrido y afirmó haberlo denunciado ante las autoridades. A esto se suma la controversia por el tema económico relacionado con el hijo que tienen en común, pues en varias ocasiones Merlano ha manifestado que Tejada no responde monetariamente por el menor.

Artículos relacionados

En medio de estas versiones, Juan David habría hecho una alusión indirecta a la situación en su más reciente pronunciamiento, según interpretaron los usuarios en redes sociales. En la publicación, el influenciador habló sobre un villano y una historia mal contada, lo que desató múltiples reacciones.

“No todo villano lo es: a veces solo es una verdad incómoda narrada por quien no supo contarla. El tiempo, paciente y justo, pondrá cada cosa en su lugar”.

El mensaje fue compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, y se dio a conocer pocas horas antes del reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol, otra de sus exparejas.

¿Cuándo será el encuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol?

Vale la pena recordar que el reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol se llevará a cabo el próximo lunes 1 de enero del 2026 y será transmitido por medio de la plataforma Kick, así la anunció la influenciadora por medio de sus redes sociales oficiales en donde prometió que todo tiene una explicación.

“Todo tiene una explicación, Aida x West”.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón compartió en Instagram los muñecos de año viejo hechos con su imagen Ángela Aguilar

Yina reacciona al ver su rostro en muñecos de año viejo: "Va a tocar pasar 31 encerrada"

Yina Calderón se volvió tendencia tras compartir videos donde su imagen en muñecos de año viejo en su pueblo natal.

Shakira logró muchos hitos gracias a su tour musical. Shakira

Shakira se sinceró sobre su 2025 e hizo una gran revelación: “Encontré el mejor refugio”

Shakira publicó una reflexión de lo que vivió a lo largo de este año y manifestó que aprendió a agradecer a quienes le hicieron daño.

Westcol rompe el silencio sobre Aida y el stream que tiene a todos atentos. Westcol

Westcol reveló cómo cambió su vida al separarse de Aida Victoria: "Fue lo más duro de todo"

Westcol confesó que tras su separación ambos crecieron de forma individual y expresó nervios por el stream que hará junto a Aida Victoria.

Lo más superlike

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año

El mundo le da la bienvenida al 2026 y estas canciones aparecen como la mejor opción para llenarse de motivación y alegría.

Niurka Marcos revela que se casa por cuarta vez y da la fecha exacta de su boda Talento internacional

Niurka Marcos confirma su cuarta boda a los 58 años con un hombre 20 años menor

Jessi Uribe sorprendió a sus fanáticos con anuncio inesperado que nadie vio venir Jessi Uribe

Jessi Uribe presumió una lujosa camioneta como regalo de Navidad: ¿Cuánto cuesta?

Viral

Ritual de las 12 uvas en Año Nuevo: significado, origen y cómo realizarlo paso a paso

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí