Juan David Tejada sorprende con mensaje previo al esperado reencuentro de Aida Victoria y Westcol

Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El rey de los agropecuarios’, compartió un curioso mensaje que muchos relacionaron con las polémicas protagonizadas a raíz de su separación con Aida Victoria Merlano, pues este pronunciamiento se da a pocas horas de que la influenciadora se reencuentre con Westcol, con quien sostuvo una relación antes que él.

¿Qué dijo Juan David Tejada antes del reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol?

En la tarde de este miércoles 31 de diciembre, Juan David Tejada sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una curiosa publicación en redes sociales que no pasó desapercibida. El mensaje llamó la atención de los internautas, quienes lo relacionaron con las polémicas que lo han rodeado en los últimos meses tras el fin de su relación con Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria se encuentra nerviosa por su reencuentro con Westcol / (Foto del Canal RCN y AFP)

Cabe recordar que el creador de contenido fue acusado de agr3s1on por la influenciadora, quien aseguró tener pruebas de lo ocurrido y afirmó haberlo denunciado ante las autoridades. A esto se suma la controversia por el tema económico relacionado con el hijo que tienen en común, pues en varias ocasiones Merlano ha manifestado que Tejada no responde monetariamente por el menor.

En medio de estas versiones, Juan David habría hecho una alusión indirecta a la situación en su más reciente pronunciamiento, según interpretaron los usuarios en redes sociales. En la publicación, el influenciador habló sobre un villano y una historia mal contada, lo que desató múltiples reacciones.

“No todo villano lo es: a veces solo es una verdad incómoda narrada por quien no supo contarla. El tiempo, paciente y justo, pondrá cada cosa en su lugar”.

El mensaje fue compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, y se dio a conocer pocas horas antes del reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol, otra de sus exparejas.

¿Cuándo será el encuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol?

Vale la pena recordar que el reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol se llevará a cabo el próximo lunes 1 de enero del 2026 y será transmitido por medio de la plataforma Kick, así la anunció la influenciadora por medio de sus redes sociales oficiales en donde prometió que todo tiene una explicación.

“Todo tiene una explicación, Aida x West”.