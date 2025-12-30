Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Radical decisión estética de actriz de La vendedora de rosas desata comentarios en redes

Actriz de La vendedora de rosas impactó con drástico cambio en su rostro a horas de que finalice el 2025.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Radical decisión estética de actriz de La vendedora de rosas causa revuelo en redes
Radical decisión estética de actriz de La vendedora de rosas causa revuelo en redes. (Foto Canal RCN).

Michell Orozco, actriz recordada por un impecable papel en la producción del Canal RCN ‘Lady, la vendedora de rosas’, sorprendió a sus cientos de seguidores al tomar una drástica decisión frente a su rostro que desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el cambio estético que Michell Orozco, actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’, se realizó en el rostro?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, donde acumula miles de seguidores, Michell Orozco compartió una inesperada decisión estética: decolorar por completo sus cejas. La actriz explicó que se trató de un impulso y que aprovechó que por estos días no saldría de casa.

Actriz de La vendedora de rosas impacta con drástico cambio y desata comentarios
Actriz de La vendedora de rosas impacta con drástico cambio y desata comentarios. (Foto Canal RCN).

“Hoy me voy a decolorar las cejas. ¿Por qué? Simplemente lo voy a hacer. Estamos en diciembre, no voy a salir mucho por estos días, nadie me va a venir a ver… me da un poquito de susto, pero qué hijuemadres, el pelo crece”

Con la mirada de su esposo Camilo posada sobre ella, la actriz decidió tomar los productos correspondientes para su gran hazaña e iniciar con su drástico cambio de look, eso sí, no sin antes preguntarle a su pareja si seguiría amándola a pesar del resultado final.

Artículos relacionados

Tras varios minutos de este proceso, Orozco procedió a lavarse el rostro para posteriormente expresar frente a la cámara que no le había gustado el resultado, sin embargo, decidió seguir adelante al aplicar un matizante que no cambió mucho el resultado final.

¿Cómo reaccionaron los interanutas al nuevo cambio de look de Michell Orozco, actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’?

Como era de esperarse, la actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ despertó todo tipo de comentarios por la decoloración de sus cejas, decisión que no pasó desapercibida y que dividió opiniones entre sus seguidores en redes sociales.

Artículos relacionados

Y es que muchos de sus seguidores pensaban que se trataba de una broma, pero no fue así, pues con el resultado final expuesto en el audiovisual quedó comprobado.

Comentarios como: “Pensé que era una broma para Camilo, pero no”, “La cara de Camilo al inicio es un poema”, “Me encanta que ejecuten mis pensamientos intrusivos”, fueron algunos de los que destacaron en la publicación original.

Cambio extremo de actriz de La vendedora de rosas no pasó desapercibido en redes
Cambio extremo de actriz de La vendedora de rosas no pasó desapercibido en redes. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña junto a sus hijos en la final de La casa de los famosos Colombia. La toxi costeña

La Toxi Costeña reveló el impactante resultado de la operación que se hizo su hijo

En las últimas horas, La Toxi Costeña presumió cómo quedó su hijo Johan luego de que se hiciera un procedimiento en el rostro.

Publicación de Smayv desata curiosidad: ¿Karina García pasará Año Nuevo lejos de su hijo? Karina García

¿Karina García no pasará Año Nuevo con su hijo Valentino? Post de Smayv desató curiosidad

Smayv, papá de Valentino, habría dejado en evidencia que el menor no pasará Año Nuevo con Karina García.

Jurado de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su primera hija: así lo anunció Talento internacional

Jurado de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su primera hija: así lo anunció

Reconocida jueza de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su primogénita con tierna fotografía.

Lo más superlike

Reconocido cantante Colombia reapareció en redes tras suspender su concierto en Cali: esto dijo Silvestre Dangond

Reconocido cantante colombiano reapareció en redes tras suspender su concierto en Cali: esto dijo

Famoso cantante colombiano reapareció en redes tras suspender un concierto tras quebrantos de salud.

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos

Jay Torres estará en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

¡Confirmado! Jay Torres estará en La casa de los famosos Colombia 2026: así se reveló

El nuevo look de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar impacta con radical cambio de look y un maquillaje irreverente en los Grammy

Soledad Curiosidades

¿Por qué algunas personas prefieren estar solas en Año Nuevo? Esto explica la psicología