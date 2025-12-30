Radical decisión estética de actriz de La vendedora de rosas desata comentarios en redes

Michell Orozco, actriz recordada por un impecable papel en la producción del Canal RCN ‘Lady, la vendedora de rosas’, sorprendió a sus cientos de seguidores al tomar una drástica decisión frente a su rostro que desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

¿Cuál fue el cambio estético que Michell Orozco, actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’, se realizó en el rostro?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, donde acumula miles de seguidores, Michell Orozco compartió una inesperada decisión estética: decolorar por completo sus cejas. La actriz explicó que se trató de un impulso y que aprovechó que por estos días no saldría de casa.

Actriz de La vendedora de rosas impacta con drástico cambio y desata comentarios. (Foto Canal RCN).

“Hoy me voy a decolorar las cejas. ¿Por qué? Simplemente lo voy a hacer. Estamos en diciembre, no voy a salir mucho por estos días, nadie me va a venir a ver… me da un poquito de susto, pero qué hijuemadres, el pelo crece”

Con la mirada de su esposo Camilo posada sobre ella, la actriz decidió tomar los productos correspondientes para su gran hazaña e iniciar con su drástico cambio de look, eso sí, no sin antes preguntarle a su pareja si seguiría amándola a pesar del resultado final.

Tras varios minutos de este proceso, Orozco procedió a lavarse el rostro para posteriormente expresar frente a la cámara que no le había gustado el resultado, sin embargo, decidió seguir adelante al aplicar un matizante que no cambió mucho el resultado final.

¿Cómo reaccionaron los interanutas al nuevo cambio de look de Michell Orozco, actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’?

Como era de esperarse, la actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ despertó todo tipo de comentarios por la decoloración de sus cejas, decisión que no pasó desapercibida y que dividió opiniones entre sus seguidores en redes sociales.

Y es que muchos de sus seguidores pensaban que se trataba de una broma, pero no fue así, pues con el resultado final expuesto en el audiovisual quedó comprobado.

Comentarios como: “Pensé que era una broma para Camilo, pero no”, “La cara de Camilo al inicio es un poema”, “Me encanta que ejecuten mis pensamientos intrusivos”, fueron algunos de los que destacaron en la publicación original.