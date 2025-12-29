Aida Victoria Merlano y Westcol retomaron su relación y esta sería la prueba, según internautas

Aida Victoria Merlano y Westcol volvieron a apoderarse de las tendencias en redes sociales luego de que internautas señalaran una presunta señal que indicaría que retomaron su relación. Sin embargo, estos nuevos señalamientos no son casualidad, pues todo esto está relacionado al reciente anuncio que la influenciadora hizo en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cuál fue el anuncio que Aida Victoria Merlano hizo en sus redes sociales?

El pasado domingo 28 de diciembre, Aida Victoria Merlano compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, un video promocional en el que anunciaba un reencuentro con su expareja Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol.

Aida Victoria Merlano habló de WestCol en entrevista. (Fotos AFP: Arturo Holmes y Canal RCN)

En el anuncio se mencionaba que ambas personalidades del mundo digital se reunirán el próximo jueves 1 de enero de 2026 en un en vivo que, sin dar muchos detalles, prometía explicaciones.

“Todo tiene una explicación, Aida x West”.

¿Aida Victoria Merlano y Westcol retomaron su relación sentimental?

Esta publicación generó gran revuelo en redes sociales, ya que días atrás la influenciadora había confesado que una de las relaciones que más la ha marcado en su vida fue la que tuvo con Westcol.

Por su parte, el streamer aseguró en otra oportunidad que volvería a retomar la relación con Aida, lo que dio pistas de que podrían seguir en contacto y, con este nuevo anuncio, los rumores sobre una posible reconciliación volvieron a tomar fuerza.

WestCol confiesa que regresaría con Aida Victoria: “Me da miedo” (Foto Canal RCN) (Foto Tommaso Boddi / AFP)

Además, hay que resaltar que ambas personalidades se encuentran solteras, pues Aida Victoria Merlano se separó del padre de su hijo, Juan David Tejada, mientras que Westcol no ha confirmado estar en una relación durante un largo tiempo.

Sin embargo, todo esto se trata de meras especulaciones que internautas han estado realizado a través de las redes sociales, pues hasta el momento ni Aida Victoria, ni Westcol se han pronunciado al respecto.

A esto se suma que el anuncio del supuesto encuentro programado para el próximo 1 de enero se realizó justo en la jornada del Día de los inocentes.