Cintia Cossio hizo una desgarradora petición a Yeferson Cossio tras ser operado del corazón

El pasado lunes 22 de diciembre, el reconocido influenciador colombiano Yeferson Cossio fue operado de urgencia del corazón tras presentar complicaciones de salud, así lo confirmó él mismo por medio de sus redes sociales. Luego de salir con éxito de la intervención, Cintia, su hermana, le hizo una desgarradora petición que conmovió a los internautas.

¿Por qué Yeferson Cossio fue operado del corazón?

Aunque el creador de contenido no reveló mayores detalles sobre las causas que lo llevaron a ser internado en una clínica y posteriormente intervenido quirúrgicamente del corazón, su novia Carolina Gómez dio un adelanto de lo que habría sucedido.

Yeferson Cossio es operado de urgencia: preocupante falla en su corazón. (Foto Canal RCN).

Según explicó a través de una publicación en sus redes sociales, el corazón de Cossio habría presentado fallas debido a un exceso de estrés provocado por dormir poco, trabajar en exceso y salir de fiesta de manera constante. Todo este desgaste físico habría sido el responsable de la complicación cardíaca.

“El corazón le iba a explotar por exceso de estrés. Él dormía día por medio por trabajar y llevaba así varios meses”, expresó.

Así mismo, Carolina mencionó que Yeferson ya se encontraba mejor y fuera de peligro, y reveló la promesa que él le hizo en medio de este difícil momento.

“Ya él les contará todo lo que le pasó, pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a salir menos de fiesta”.

¿Cuál fue la desgarradora petición que Cintia Cossio le hizo a Yeferson Cossio tras ser intervenido del corazón?

Durante la tarde de este martes 23 de diciembre, luego de que Yeferson Cossio saliera con éxito de su intervención del corazón, Cintia Cossio se pronunció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para hacerle una emotiva petición a su hermano.

Yeferson Cossio es sometido a una intervención cardíaca. (Foto de Yeferson Cossio Canal RCN) (Foto de los médicos Freepik)

“Te amo, no me faltes nunca por favor”, escribió, un mensaje que generó gran conmoción entre los internautas que han estado atentos a la evolución del influenciador.

Por ahora, Yeferson Cossio continúa en proceso de recuperación y rodeado del apoyo de sus seres queridos, mientras sus seguidores permanecen atentos a su estado de salud y a los detalles que él mismo decida compartir sobre este delicado episodio.