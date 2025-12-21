Yeferson Cossio fue hospitalizado: su hermana Cintia viajó de urgencia y dio detalles sobre lo sucedido

La influenciadora Cintia Cossio reveló a través de sus stories de Instagram que su hermano, Yeferson Cossio, fue hospitalizado, situación que generó preocupación entre sus millones de seguidores.

Artículos relacionados Luis Díaz Luis Díaz será padre por tercera vez: así confirmó el embarazo de Gera Ponce en pleno partido del Bayern Múnich

¿Por qué Yeferson Cossio fue hospitalizado?

En el video, Cintia contó que tuvo que tomar un avión para llegar a la ciudad en la que se encontraba su hermano, aunque no reveló el lugar exacto.

Preocupación por la salud de Yeferson Cossio tras anuncio de su hermana Cintia. (Foto del Canal RCN)

La influenciadora tampoco explicó la causa de la hospitalización, pero aseguró que Yeferson ya se encuentra estable.

“Tuve que salir de inmediato a tomar el primer avión disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable”, expresó Cintia.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

Algunos seguidores especulan que Yeferson se encontraba en Cartagena, ciudad en la que la familia había pasado unos días de vacaciones; sin embargo, Cintia habría regresado a Medellín tras conocerse la situación.

¿Cuál fue el accidente de la mamá de Yeferson Cossio?

Esta no ha sido la única situación difícil que ha enfrentado la familia Cossio a finales de 2025. El pasado 9 de diciembre, Yeferson compartió un video en el que contó que su madre, doña Luz Dary, había sufrido un accidente de tránsito días atrás.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Estos son los famosos colombianos que fueron papás en 2025: Mariana Pajón, Paola Jara y otros

Aunque la mujer salió ilesa, los hermanos vivieron momentos de gran angustia, ya que durante varios minutos no tuvieron información sobre su estado de salud.

En ese clip, Yeferson explicó que un agente de tránsito los llamó para informarles que su mamá había sido remitida de urgencia a una clínica cercana. Al parecer, la pareja de la señora habría sufrido un microsueño, lo que provocó el accidente.

Yeferson Cossio recibió reconocimiento como influencer. Foto | Canal RCN.

Actualmente, la familia se encuentra pendiente de la evolución de Yeferson y espera compartir pronto noticias alentadoras.

Cintia también informó que las dinámicas que tenía planeadas para el lanzamiento de su libro se realizarán una vez su hermano se recupere.

“Resulta que, desde que terminé de hacer las historias hablando sobre la gente que aparenta, me tocó venir a otra ciudad porque hospitalizaron a Yef. Aquí sigo con él. Vamos a ver cómo avanza para saber si mañana podemos hacer la dinámica”, explicó la influenciadora.