Luis Díaz será padre por tercera vez: así confirmó el embarazo de Gera Ponce en pleno partido del Bayern Múnich

Luis Díaz confirmó el embarazo de Gera Ponce con una tierna celebración tras marcar gol en la Bundesliga. La pareja espera su tercer hijo.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Luis Díaz y Gera Ponce esperan su tercer hijo
El colombiano Luis Díaz celebró un gol y confirmó el embarazo de su esposa, Gera Ponce, en la Bundesliga. (Foto de AFP e Imagen de Freepik)

Gera Ponce y Luis Díaz confirmaron que se encuentran en embarazo. Tras semanas de rumores, la pareja anunció la pronta llegada de su bebé durante el partido del Bayern de Múnich frente al Heidenheim, correspondiente a la última jornada de la Bundesliga 2025, disputado este domingo 21 de diciembre.

¿Cómo celebró Luis Díaz su gol al regresar al Bayern Múnich?

El colombiano Luis Díaz regresó a las canchas europeas luego de algunas ausencias por suspensión. En el minuto 86 del encuentro ante Heidenheim, el guajiro marcó el tercer gol del partido de cabeza.

Gera ponce embarazada
Gera Ponce está embarazada. Luis Díaz confirmó la noticia con un gesto especial tras anotar en la Bundesliga 2025. (Foto de AFP e Imagen de Freepik)

Inmediatamente después, tomó el balón, lo colocó debajo de su camiseta y se llevó el dedo a la boca, gesto con el que confirmó el embarazo de su esposa.

Tras el pitazo final, Gera Ponce compartió la imagen de la celebración de Lucho y la acompañó con un emotivo mensaje en el que agradeció por todo lo logrado en 2025 y por el bebé que viene en camino.

¿Cuántos hijos tiene Luis Díaz?

El reconocido futbolista ya tiene dos hijas con Gera Ponce: Roma, nacida en 2021, y Charlotte, quien llegó al mundo a inicios de 2024. De esta manera, la pareja se encuentra emocionada por la pronta llegada de su tercer hijo.

“Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos, y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”, fueron las palabras que escribió Ponce en su publicación.

¿Cómo nació la historia de amor de Luis Díaz y Gera Ponce?

La historia de amor de Luis Díaz y Geraldine Ponce comenzó en 2016, antes de la fama del deportista. Desde entonces, Gera ha acompañado a Lucho en cada uno de sus logros futbolísticos, consolidando una de las parejas más estables de Colombia.

Tras casi nueve años de relación, Luis Díaz y Gera Ponce contrajeron matrimonio el 14 de junio de 2025 en Barranquilla, en una romántica ceremonia a la que asistieron familiares y reconocidas celebridades.

