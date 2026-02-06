Hermana de B-King tuvo inesperado encuentro tras soñar con el difunto artista

Tras casi cinco meses de su muerte, Stefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez ‘B-King’, compartió una emotiva anécdota por medio de sus redes sociales luego de soñar recientemente con el difunto artista.

¿Cuál fue la emotiva anécdota que compartió la hermana de B-King?

Con un llamativo video de una encantadora mariposa, Stefanía Agudelo compartió una inesperada anécdota en la mañana de este viernes 6 de febrero a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a miles de seguidores. En la publicación, la influenciadora recordó a su difunto hermano, B-King.

Hermana de B-King asegura que el cantante se manifestó cuatro meses después de su muerte. (Foto Canal RCN | Freepik).

Según relató, durante la noche del jueves 5 de febrero decidió orar mientras pensaba en él hasta quedarse dormida. En medio de sus sueños, se encontró con una mariposa monarca de gran tamaño, la misma que volvió a ver en la vida real durante la mañana de este viernes.

Agudelo aseguró que tomó este encuentro como una señal de que su hermano continúa cerca de ella para acompañarla y protegerla.

"Anoche, antes de dormirme, oré y tenía en mente a mi hermano. Me quedé dormida pensando en él y soñé con una mariposa monarca gigante. En el sueño se veía enorme y hoy, caminando, me encontré con esta mariposa. El alma encuentra maneras de recordarnos quién sigue cerca acompañando y protegiendo. Las mariposas, para mí, son mensajes del alma".

La publicación de Agudelo conmovió a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y cariño hacia la influenciadora.

¿Cómo y cuándo falleció B-King?

B-King fue hallado sin vida el 22 de septiembre del 2025, siete días después de haber sido reportado como desaparecido ante las autoridades mexicanas por parte de su mánager. El joven artista se encontraba en compañía de Regio Clown, un joven DJ de origen venezolano que corrió con la misma suerte.

El artista colombiano viajó a territorio mexicano para llevar a cabo su primera presentación internacional, sin imaginar que su destino sería otro. Actualmente el cuerpo sin vida de B-King descansa en un cementerio de Medellín donde su madre suele ir en diversas ocasiones a visitar su tumba.