El mundo de la moda se viste de luto tras confirmarse la muerte de reconocida modelo a sus 21 años al ser vista sin vida en su casa, según han reportado fuentes internacionales como ‘Hola’.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de sus seguidores, quienes la ha han recordado con sentido cariño. Así también, su nombre ha dividido una ola de comentarios al ser hija de reconocido futbolista.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de reconocida modelo de 21 años?

El nombre de Cristina Pérez Galcenco se ha convertido en tendencia en las últimas horas no solo por su amplia trayectoria profesional al destacarse en el mundo de la moda, sino que también, tras confirmarse su fallecimiento.

La noticia fue principalmente confirmada por parte de la organización de pasarela Campoamor, quien reveló la desafortunada noticia con una imagen en la que anunciaron lo siguiente:

“Cristina Pérez Galcenco 2004 – 2026”, dice el comunicado oficial.

Así también, la madre de Cristina, llamada Tatiana Galcenco también confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 227 seguidores, expresando las siguientes palabras:

“La joven doña Cristina Pérez Galcenco (hija de Nacho Figalona) falleció el día 3 de febrero de 2026, a los 21 años. Sus familiares y amigos ruegan por una oración por su alma y la asistencia a la misa el próximo 7 de febrero”, dice el comunicado oficial compartido por su madre.

Así se confirmó el fallecimiento de Cristina Pérez Galcenco. | Foto: Freepik

¿Quién es el reconocido exfutbolista que era el padre de Cristina Pérez?

Cabe destacar que la modelo de 21 años era hija del exfutbolista Nacho Pérez, quien hizo parte del equipo del Sporting de Gijón, demostrando su gran habilidad en la cancha.

¿De quién era hija la modelo de 21 años que falleió? | Foto: Freepik

Así también, la modelo Cristina Pérez se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en participar en importantes eventos de moda como: Mercedes-Benz Fashion Week.

De igual modo, la modelo tuvo la oportunidad de cautivar a lo largo de su trayectoria profesional en el campo del modelaje, demostrando su creatividad e innovación. También tuvo la oportunidad de participar con reconocidas marcas como: Stradivarius, Versace y Louis Vuitton.