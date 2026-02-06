Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Karola es la nueva participante confirmada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia 2026!

Karola Alcendra, mejor amiga de Emiro Navarro hará parte de La casa de los famosos Colombia 2026. Decisión tomada por el Jefe.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así confirmó el Jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 el ingreso de Karola. | Foto autorizada por @karolalcendra_

En las últimas semanas, varios internautas se han conectado con todos los detalles que las celebridades han tenido al ser parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por esta razón, te contamos que las sorpresas nunca paran dentro de la competencia, en especial por las inesperadas noticias que da el Jefe de La casa de los famosos Colombia.

Así que una reconocida creadora de contenido digital colombiana hará parte de la casa más famosa del país, quien causará diversas reacciones por su carisma, creatividad y arrolladora personalidad.

¿Quién es la reconocida creadora de contenido digital colombiana que hará parte de La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Karola Alcendra, más conocida como Karola, se apoderará próximamente en las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en la creación de contenido, sino que también porque hará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Cómo se confirmó el ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto autorizada por @karolalcendra_

La noticia fue confirmada por parte del Jefe, quien tomó la decisión de que Karola fuera la nueva participante en ingresar a la casa más famosa del país, quien se ha destacado por su polémica personalidad.

¿Quién es y a qué se dedica Karola Alcendra, la nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Oriunda de la ciudad de Cartagena, con una amplia trayectoria en la creación de contenido en redes sociales y con más de dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Karola Alcendra se ha convertido en una de las influenciadoras más destacadas del país.

Además, Karola ha adquirido gran popularidad tras participar en otros realitys en los que se ganó el cariño por parte de sus seguidores al demostrar ser transparente y estratégica al momento de tomar una decisión.

¿Cuál es el especial lazo que tiene Emiro Navarro con Karola?

¿Cuál es el especial vínculo que Emiro Navarro tiene con Karola? | Foto: Canal RCN

Desde luego, el creador de contenido digital Emiro Navarro, quien hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, expresó a lo largo del programa que una de las personas más importantes en su vida es Karola, quien es su mejor amiga.

Además, ambos creadores de contenido se han apoyado en importantes momentos de su vida, demostrándoles a sus seguidores que su amistad va más allá de las redes sociales.

¿Qué expectativas tienes de la participación de Karola en La casa de los famosos Colombia 2026?

