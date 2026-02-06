Yuli responde sin filtros a Beba luego de polémica por supuesto mal olor en la casa de los famosos

Beba y Yuli protagonizaron una fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia 3, en la que ambas salieron a contarle a otras personas lo que sucedió.

¿Por qué Yuli y Beba discutieron en La casa de los famosos Colombia?

Todo comenzó cuando Yuli estaba trapeando uno de los corredores de la casa, tarea que tienen asignada los participantes para mantener el lugar en orden.

Sin embargo, la convivencia volvió a hacer de las suyas, pues según Yuli, ella estaba cumpliendo con su labor cuando pasó Beba por el medio y expresó algunas palabras que luego desataron la fuerte discusión.

Beba comentó que el trapero olía mal y, aunque después explicó a Mariana Zapata que se refería al trapero y no a Yuli. En el que aseguró que Yuli que cada vez estaba como Alexa.

Yuli no se queda callada y enfrenta a Beba tras comentario de mal olor. (Foto: Canal RCN)

“Si ella se quiere creer que es el trapero, pues yo ya no tengo la culpa”, dijo Beba a Mariana Zapata en una conversación tras el conflicto con Yuli.

¿Cómo reaccionó Yuli tras las acusaciones de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, Yuli habló frente a las cámaras y aceptó que no lavó el trapero y que tenía un olor fuerte, pero aseguró que se dio cuenta después de haber trapeado.

Además, explicó que al ver a Beba caminar por la mitad del área prefirió no decir nada para evitar generar inconvenientes: “Piso de aposta”.

Situación que generó después una fuerte discusión, frente a varios compañeros, Beba le hizo el reclamo.

Por lo que Yuli no se quedó callada y le expresó a Beba que ella no era la empleada y que, si no le gustaba, podía trapear ella misma.

Además, respondió que ya había realizado la tarea y que, si algo no le parecía, lo hiciera por su cuenta, mientras Beba decía “ridícula”.

Por lo que Tebi intervino después y comentó que quizá se trató de un malentendido; sin embargo, Yuli explicó que Beba pasó por el medio justo cuando ella estaba trapeando y sabía que ella había realizado esta labor.

Como era de esperarse se generó una ola de comentario en redes sociales en los que muchos aseguran ser fan de Yuli y se fueron en contra de Beba.