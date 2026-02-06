Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mariana Zapata destapa que reconocido futbolista de la Selección Colombia, le pidió un hijo

Mariana Zapata reveló que un futbolista de la Selección Colombia le pidió tener un hijo y contó los detalles.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mariana Zapata destapa inesperada conversación con futbolista de la Selección Colombia en La casa de los famosos
Mariana Zapata sorprende al contar que un jugador de la Selección Colombia le pidió un hijo. (Foto: Canal RCN y AFP)

En medio de una conversación en La casa de los famosos Colombia 3, en la que los chistes estuvieron presentes, salieron a la luz varias confesiones de Mariana Zapata sobre su relación con el misterioso futbolista de la Selección Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre el futbolista de la Selección Colombia?

Durante la charla, Mariana Zapata habló sobre su deseo de convertirse en madre, luego de que sus compañeros le preguntaran si quería tener hijos pronto.

En ese contexto, la creadora de contenido se sinceró sobre quién le habría pedido un hijo en el pasado.

Artículos relacionados

Aunque este tema también estuvo presente en sus planes con una expareja, a quien mencionó como el streamer, pues como se conoce, sostuvo una relación con Mr. Stiven, aseguró que habían hablado de la posibilidad de formar una familia si la relación superaba cierto tiempo juntos.

Mariana Zapata destapa inesperada conversación con futbolista de la Selección Colombia en La casa de los famosos
Mariana Zapata sorprende al contar que un jugador de la Selección Colombia le pidió un hijo. (Foto: Canal RCN)

Esto dio paso a una confesión mayor relacionada con su vínculo con un futbolista de la Selección Colombia. Aunque no reveló la identidad del jugador, sí compartió algunos detalles de lo que habría sido ese romance.

Según explicó, no llegaron a ser novios formalmente y, ante la pregunta de uno de sus compañeros sobre si se trataba de “el del restaurante”, respondió que sí, aclarando, además: “él quería que yo le diera un hijo, pero yo nunca acepté”.

¿Por qué Mariana Zapata no quiso avanzar con el futbolista?

En medio de la conversación, Mariana aseguró que desea ser madre con alguien que no tenga hijos.

Artículos relacionados

Ante esto, Juanda Caribe le preguntó qué tenía que ver ese aspecto, a lo que ella respondió que el futbolista ya tenía hijos.

Además, mencionó que anteriormente había sido madrastra y que, aunque fue una experiencia que no recomienda, ahora prefiere construir una familia desde otra perspectiva.

Mariana Zapata destapa inesperada conversación con futbolista de la Selección Colombia en La casa de los famosos
Mariana Zapata sorprende al contar que un jugador de la Selección Colombia le pidió un hijo. (Foto: Canal RCN)

Y es que Mariana Zapata ya había hablado del tema anteriormente, cuando confesó que habría sostenido una relación con un jugador integrante de la Selección Colombia masculina de mayores.

En ese momento contó que él tenía una hija y que estaba casado y supuestamente estaba atravesando un proceso de divorcio, algo que finalmente no sucedió.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Marilyn Patiño, actriz colombiana, en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Marilyn Patiño sorprende en La casa de los famosos Colombia con inesperada petición a sus fans

Marilyn Patiño dejó a más de uno sorprendido al hacer una inusual petición a sus seguidores en La casa de los famosos Colombia.

Karola se pronunció tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026: ¿qué papel tendrá? La casa de los famosos

Karola se pronunció tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026: ¿qué papel tendrá?

Karola Alcendra se pronunció en redes con inesperada confesión tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026.

Así reaccionó Alfredo Redes al ingreso de Karol a La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Alfredo Redes opina sobre Karola Alcendra y su llegada a La casa de los famosos: así reaccionó

Alfredo Redes reaccionó y dio su opinión sobre el ingreso de Karola Alcendra a La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Logo La casa de los famosos Colombia - Participantes de La casa de los famosos Colombia 2026. La casa de los famosos

Karola Alcendra lanzó fuerte advertencia antes de su entrada a La casa de los famosos: "vengo en maldad"

Karola Alcendra, nueva habitante confirmada por el Jefe, no se guardó nada y prometió sacudir La casa de los famosos Colombia.

Kardashian explican hábitos que activan su micro-inmunidad y potencian la longevidad Salud y Belleza

Kardashian muestran cómo fortalecen su micro-inmunidad y evitan resfriados todo el año

Falleció reconocida modelo de 21 años quien era hija de reconocido futbolista: así se confirmó Talento internacional

Falleció reconocida modelo de 21 años quien era hija de reconocido futbolista: así se confirmó

Imagen de un crucero - Cinta de luto. Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido músico a bordo de un crucero en extrañas circunstancias

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata? Talento internacional

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata?