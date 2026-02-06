Mariana Zapata destapa que reconocido futbolista de la Selección Colombia, le pidió un hijo

En medio de una conversación en La casa de los famosos Colombia 3, en la que los chistes estuvieron presentes, salieron a la luz varias confesiones de Mariana Zapata sobre su relación con el misterioso futbolista de la Selección Colombia.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre el futbolista de la Selección Colombia?

Durante la charla, Mariana Zapata habló sobre su deseo de convertirse en madre, luego de que sus compañeros le preguntaran si quería tener hijos pronto.

En ese contexto, la creadora de contenido se sinceró sobre quién le habría pedido un hijo en el pasado.

Artículos relacionados La casa de los famosos Llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia, ¿de quién se trata?

Aunque este tema también estuvo presente en sus planes con una expareja, a quien mencionó como el streamer, pues como se conoce, sostuvo una relación con Mr. Stiven, aseguró que habían hablado de la posibilidad de formar una familia si la relación superaba cierto tiempo juntos.

Mariana Zapata sorprende al contar que un jugador de la Selección Colombia le pidió un hijo. (Foto: Canal RCN)

Esto dio paso a una confesión mayor relacionada con su vínculo con un futbolista de la Selección Colombia. Aunque no reveló la identidad del jugador, sí compartió algunos detalles de lo que habría sido ese romance.

Según explicó, no llegaron a ser novios formalmente y, ante la pregunta de uno de sus compañeros sobre si se trataba de “el del restaurante”, respondió que sí, aclarando, además: “él quería que yo le diera un hijo, pero yo nunca acepté”.

¿Por qué Mariana Zapata no quiso avanzar con el futbolista?

En medio de la conversación, Mariana aseguró que desea ser madre con alguien que no tenga hijos.

Artículos relacionados La casa de los famosos Mariana Zapata revela qué habría pasado con Renzo si hubiera seguido en La casa de los famosos

Ante esto, Juanda Caribe le preguntó qué tenía que ver ese aspecto, a lo que ella respondió que el futbolista ya tenía hijos.

Además, mencionó que anteriormente había sido madrastra y que, aunque fue una experiencia que no recomienda, ahora prefiere construir una familia desde otra perspectiva.

Mariana Zapata sorprende al contar que un jugador de la Selección Colombia le pidió un hijo. (Foto: Canal RCN)

Y es que Mariana Zapata ya había hablado del tema anteriormente, cuando confesó que habría sostenido una relación con un jugador integrante de la Selección Colombia masculina de mayores.

En ese momento contó que él tenía una hija y que estaba casado y supuestamente estaba atravesando un proceso de divorcio, algo que finalmente no sucedió.