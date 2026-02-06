Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata revela qué habría pasado con Renzo si hubiera seguido en La casa de los famosos

Mariana Zapata habló sobre su vínculo con Renzo y reveló qué habría pasado si él seguía en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mariana Zapata se sincera sobre lo que siente por Renzo
Mariana sorprende al contar qué habría ocurrido con Renzo si hubiese seguido en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

En una reciente conversación dentro de La casa de los famosos Colombia3, Mariana Zapata compartió sus deseos relacionados con la maternidad y habló abiertamente sobre lo que piensa del vínculo que llegó a tener con Renzo durante su permanencia en la competencia.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre la maternidad dentro de La casa de los famosos Colombia?

La empresaria y creadora de contenido mientras dialogaba con otros de sus compañeros se sinceró sobre su vida personal y sus planes a futuro.

Entre bromas, Mariana habló sobre su deseo de convertirse en madre.

Durante la conversación, Mariana mencionó que ha pensado seriamente en la posibilidad de ser mamá y que incluso llegó a hablar de ese tema con una expareja.




Según explicó, ambos llegaron a plantearse un plazo para tomar decisiones relacionadas con ese proyecto de vida.

No obstante, ante las bromas de Tebi y Juanda Caribe, Mariana contó lo que realmente piensa de Renzo.

¿Qué siente Mariana Zapata por Renzo tras su paso salida de La casa de los famosos?

Seguido a esto, se sinceró sobre lo que piensa y siente por Renzo y dijo que, aunque hubo posibilidad de darle un beso, ella expresó que no quería y que, si hubiera sido lo contrario, lo habría hecho.

Además, manifestó que no quería tener algo con él debido a los problemas que Renzo tenía con su expareja y sus hijos.




Mientras la molestaban asegurando que existía una conexión entre ambos, Mariana comentó:

“Si Renzo hubiera durado acá, póngale un mes y medio o algo así, puede que sí, porque cada día estábamos más juntos, pero hasta el momento no”.

Finalmente, también expresó que, en su visión de futuro, le gustaría que el padre de su hijo o hija no tuviera otros hijos.

A lo que contó, Renzo le había dicho que aún estaba con su expareja, comentó Mariana Zapata, mientras sus compañeros mencionaron que, al salir, él le dijo que la esperaba afuera y ella habría respondido que sí, lo que provocó risas entre ellos.

“Renzo es muy lindo y tiene un cuerpo divino, pero no tendría nada con él por todos los enredos que tiene”, dijo Mariana.

