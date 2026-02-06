Elon Musk sorprendió con millonaria oferta para que Bad Bunny cambie su nombre

Elon Musk volvió a sacudir las redes sociales con una de esas declaraciones que mezclan provocación, humor y espectáculo mediático, al asegurar que estaría dispuesto a pagarle una cifra multimillonaria para que cambie su nombre artístico.

Durante una entrevista dejó claro que no tiene ningún problema personal con el cantante, pero sí cuestionó el significado que, según él, transmite el nombre “Bad Bunny”, especialmente para las nuevas generaciones que siguen al artista.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jessi Uribe reaccionó al video en el que Yeison Jiménez lo molesta: ¿se enojó?

¿Por qué Elon Musk se fijó en el nombre de Bad Bunny?

El fundador de Tesla y SpaceX explicó que su inquietud nace de una reflexión simbólica, pues para él, el conejo es un animal asociado tradicionalmente con la ternura, la inocencia y la bondad, por lo que unirlo con el adjetivo “bad” le parece un mensaje confuso para niños y jóvenes.

Aunque la reflexión parecía una simple broma, llevó la idea a otro nivel al plantear una solución extrema que nadie vio venir, fue ahí cuando el comentario dejó de ser anecdótico para convertirse en tendencia mundial.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso influencer colombiano reveló que será padre por segunda vez: "la mejor noticia de este año"

¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar Elon Musk por el cambio?

El momento más polémico de la entrevista llegó cuando Elon Musk afirmó que estaría dispuesto a ofrecer 67 millones de dólares, aproximadamente $244.215.000 millones de pesos colombianos a Bad Bunny si aceptaba cambiar su nombre artístico a “Good Bunny”.

Elon Musk le habría ofrecido una millonaria suma a Bad Bunny para cambiar su nombre artístico. (Foto KEVIN WINTER / AFP)

Algunos usuarios interpretaron la propuesta como una simple provocación sin ninguna intención real, mientras otros la leyeron como una jugada mediática perfectamente calculada para mantenerse en el centro de la conversación global.

Hasta ahora, Bad Bunny no ha reaccionado públicamente a la oferta, lo que ha aumentado la expectativa y el ruido digital alrededor del tema.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Karola es la nueva participante confirmada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia 2026!

¿Llega esta polémica en el mejor momento para Bad Bunny?

La curiosa propuesta de Elon Musk coincide con uno de los puntos más altos de la carrera de Bad Bunny fue confirmado como el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, convirtiéndose en el primer artista latino en presentarse en solitario en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial.

Bad Bunny será el primer artista latino en presentarse en solitario en un Super Bowl. (AFP/ Jaime SALDARRIAGA)

Su impacto va mucho más allá de un nombre artístico, se trata de identidad, representación cultural y una marca construida con coherencia a lo largo de los años.

Y mientras Elon Musk lanza ideas disruptivas desde su visión empresarial, Bad Bunny continúa consolidándose como una figura cultural imposible de reducir a una simple etiqueta.