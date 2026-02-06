Jessi Uribe reaccionó al video en el que Yeison Jiménez lo molesta: ¿se enojó?

Desde que Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero, sus amigos, familia y seguidores han mantenido su recuerdo vivo, pues han salido a la luz varios recuerdos del artista, entre entrevistas y momentos inéditos que vivió.

Tras su partida, quienes conocieron al cantante se han encargado de compartir situaciones o vivencias junto a él, por lo que su nombre sigue siendo tendencia en redes sociales, además que, para muchos no ha sido fácil asimilar que hoy, Jiménez ya n esté entre nosotros

Es por eso que, Jessi Uribe, uno de sus amigos reaccionó a una broma que él le había hecho y un fan se encargó de revivir este momento.

¿Cuál es el video al que reaccionó Jessi Uribe en el cual Yeison Jiménez lo molestó?

A través de sus historias de Instagram, Jessi Uribe compartió un post de uno de sus seguidores, quien en un video puso el audio de Jessi Uribe y Yeison Jiménez, escribiendo “el día que Yeison jodió a Jessi”.

Jessi Uribe no ignoró el video de Yeison Jiménez molestándolo y reaccionó. (Foto: Buen día, Colombia)

Pues el clip generó mucha gracia porque Jiménez le dice a su amigo que “él tiene un tío que no puede escuchar esa canción”, Jessi reacciona y dice que, si es por “borr4cho”, pero Yeison le dice que es “sordo”.

Tras unos incómodos segundos de silencio, ambos se ríen a carcajadas, reaccionando al chiste del cantante.

En los comentarios, Uribe comentó caritas riendo, mientras que los fanáticos de Yeison lo recordaron con nostalgia, destacando los típicos chistes que él hacía.

¿Cuáles otros recuerdos de Yeison Jiménez han salido a la luz?

Luego de su partida, las redes sociales se inundaron de videos y recuerdos de Yeison Jiménez, entre esos están las entrevistas en donde él decía que soñaba con su muerte y también, sobre cómo vivió su niñez, pues trabajó desde los 13 años.

El recuerdo de Yeison Jiménez molestando a Jessi Uribe. (Foto: Canal RCN)

Entre esos recuerdos, están imágenes y clips inéditos de él junto a su familia, e incluso, hasta se conoció quien fue su primer amor.

Por otro lado, recientemente ha circulado un video de él alzando por primera vez a su hija Thaliana, minutos después de haber llegado al mundo. Sin duda, este clip generó conmoción, porque se sabía que sus hijos eran su gran amor y, además, la pequeña presintió su muerte años atrás.