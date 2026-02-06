Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessi Uribe reaccionó al video en el que Yeison Jiménez lo molesta: ¿se enojó?

Jessi Uribe compartió su reacción a un recuerdo que salió a la luz de él junto a Yeison Jiménez, quien lo habría molestado.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jessi Uribe no ignoró el video de Yeison Jiménez molestándolo y reaccionó.
Reviven video de Yeison Jiménez molestando a Jessi Uribe. (Foto: Canal RCN)

Desde que Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero, sus amigos, familia y seguidores han mantenido su recuerdo vivo, pues han salido a la luz varios recuerdos del artista, entre entrevistas y momentos inéditos que vivió.

Artículos relacionados

Tras su partida, quienes conocieron al cantante se han encargado de compartir situaciones o vivencias junto a él, por lo que su nombre sigue siendo tendencia en redes sociales, además que, para muchos no ha sido fácil asimilar que hoy, Jiménez ya n esté entre nosotros

Es por eso que, Jessi Uribe, uno de sus amigos reaccionó a una broma que él le había hecho y un fan se encargó de revivir este momento.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video al que reaccionó Jessi Uribe en el cual Yeison Jiménez lo molestó?

A través de sus historias de Instagram, Jessi Uribe compartió un post de uno de sus seguidores, quien en un video puso el audio de Jessi Uribe y Yeison Jiménez, escribiendo “el día que Yeison jodió a Jessi”.

Reviven video de Yeison Jiménez molestando a Jessi Uribe
Jessi Uribe no ignoró el video de Yeison Jiménez molestándolo y reaccionó. (Foto: Buen día, Colombia)

Pues el clip generó mucha gracia porque Jiménez le dice a su amigo que “él tiene un tío que no puede escuchar esa canción”, Jessi reacciona y dice que, si es por “borr4cho”, pero Yeison le dice que es “sordo”.

Tras unos incómodos segundos de silencio, ambos se ríen a carcajadas, reaccionando al chiste del cantante.

Artículos relacionados

En los comentarios, Uribe comentó caritas riendo, mientras que los fanáticos de Yeison lo recordaron con nostalgia, destacando los típicos chistes que él hacía.

¿Cuáles otros recuerdos de Yeison Jiménez han salido a la luz?

Luego de su partida, las redes sociales se inundaron de videos y recuerdos de Yeison Jiménez, entre esos están las entrevistas en donde él decía que soñaba con su muerte y también, sobre cómo vivió su niñez, pues trabajó desde los 13 años.

El video de Yeison Jiménez burlándose de Jessi Uribe
El recuerdo de Yeison Jiménez molestando a Jessi Uribe. (Foto: Canal RCN)

Entre esos recuerdos, están imágenes y clips inéditos de él junto a su familia, e incluso, hasta se conoció quien fue su primer amor.

Por otro lado, recientemente ha circulado un video de él alzando por primera vez a su hija Thaliana, minutos después de haber llegado al mundo. Sin duda, este clip generó conmoción, porque se sabía que sus hijos eran su gran amor y, además, la pequeña presintió su muerte años atrás.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Logo La casa de los famosos Colombia - Participantes de La casa de los famosos Colombia 2026. La casa de los famosos

Karola Alcendra lanzó fuerte advertencia antes de su entrada a La casa de los famosos: "vengo en maldad"

Karola Alcendra, nueva habitante confirmada por el Jefe, no se guardó nada y prometió sacudir La casa de los famosos Colombia.

Valentina Taguado - Panelistas Qué Hay Pa Dañar. Valentina Taguado

¿Valentina Taguado vuelve a '¿Qué Hay Pa’ Dañar?'? Esto fue lo que dijo en vivo

Valentina Taguado recientemente habló sobre la posibilidad de regresar al programa y le declaró su amor al Canal RCN.

Karina García revela que se reencontrará con sus hijos Karina García

Karina García conmueve al contar cómo vivirá el tan esperado reencuentro con sus hijos: “recargarme”

Karina García revela detalles de su esperado reencuentro con sus hijos y emociona a seguidores en redes.

Lo más superlike

Kardashian explican hábitos que activan su micro-inmunidad y potencian la longevidad Salud y Belleza

Kardashian muestran cómo fortalecen su micro-inmunidad y evitan resfriados todo el año

Sale a la luz la ‘micro-inmunidad’, el secreto que usan las Kardashian para la longevidad, y no enfermarse jamás.

Marilyn Patiño, actriz colombiana, en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Marilyn Patiño sorprende en La casa de los famosos Colombia con inesperada petición a sus fans

Falleció reconocida modelo de 21 años quien era hija de reconocido futbolista: así se confirmó Talento internacional

Falleció reconocida modelo de 21 años quien era hija de reconocido futbolista: así se confirmó

Imagen de un crucero - Cinta de luto. Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido músico a bordo de un crucero en extrañas circunstancias

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata? Talento internacional

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata?