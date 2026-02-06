En las últimas horas, una reconocida actriz y cantante se viste de luto tras confirmar el fallecimiento de un ser especial, con quien tuvo la oportunidad de vivir valiosos momentos a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la intérprete ha recibido una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar el fallecimiento de su ser querido con desgarradora confesión.

¿Quién es la reconocida actriz que confirmó el fallecimiento de un ser querido?

El nombre de una de las actrices mexicanas que más ha tenido popularidad en México por su gran habilidad en el campo artístico es Edith Márquez, quien se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de su hermana, Lilia Márquez Landa.

Así confirmó Edith Márquez el fallecimiento de su hermana. | Foto: Freepik

La desafortunada noticia fue confirmada por parte de Edith a través de un comunicado oficial compartido mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 532 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:



“Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador. Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia. Vuela muy alto hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti. El tiempo, la distancia, ni tu partida de este plano podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mi ser. Algún día volveremos a estar juntas, y podré abrazarte, y reír como siempre lo hicimos”, agregó Edith en el comunicado.

¿Cuál es la razón por la que Edith Márquez se ha posicionado como una reconocida actriz mexicana?

Tras el difícil momento que está atravesando a nivel emocional la actriz mexicana Edith Márquez, varios de sus seguidores le han enviado emotivos mensajes de apoyo para superar este difícil momento.

Así también, Edith ha adquirido gran popularidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional al tener la oportunidad de participar en reconocidas producciones como: ‘Papá soltero’, ‘Sentimientos ajenos’ y ‘Mañana es para siempre’.

A esto se dedica la famosa Edith Márquez. | Foto: Freepik

Por su parte, Edith ha sido centro de atención en los últimos meses al demostrar no solamente su talento para la actuación, sino que también al cautivar a sus seguidores con su voz, al ser también, distinguida cantante.