Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata?

La famosa actriz hizo una desgarradora confesión en sus redes tras vestirse de luto al despedir a miembro de su familia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata?
¿Quién es la famosa actriz que se viste de luto? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una reconocida actriz y cantante se viste de luto tras confirmar el fallecimiento de un ser especial, con quien tuvo la oportunidad de vivir valiosos momentos a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la intérprete ha recibido una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar el fallecimiento de su ser querido con desgarradora confesión.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida actriz que confirmó el fallecimiento de un ser querido?

El nombre de una de las actrices mexicanas que más ha tenido popularidad en México por su gran habilidad en el campo artístico es Edith Márquez, quien se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de su hermana, Lilia Márquez Landa.

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata?
Así confirmó Edith Márquez el fallecimiento de su hermana. | Foto: Freepik

La desafortunada noticia fue confirmada por parte de Edith a través de un comunicado oficial compartido mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 532 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:


“Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador. Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia. Vuela muy alto hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti. El tiempo, la distancia, ni tu partida de este plano podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mi ser. Algún día volveremos a estar juntas, y podré abrazarte, y reír como siempre lo hicimos”, agregó Edith en el comunicado.

Artículos relacionados

¿Cuál es la razón por la que Edith Márquez se ha posicionado como una reconocida actriz mexicana?

Tras el difícil momento que está atravesando a nivel emocional la actriz mexicana Edith Márquez, varios de sus seguidores le han enviado emotivos mensajes de apoyo para superar este difícil momento.

Así también, Edith ha adquirido gran popularidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional al tener la oportunidad de participar en reconocidas producciones como: ‘Papá soltero’, ‘Sentimientos ajenos’ y ‘Mañana es para siempre’.

Artículos relacionados

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata?
A esto se dedica la famosa Edith Márquez. | Foto: Freepik

Por su parte, Edith ha sido centro de atención en los últimos meses al demostrar no solamente su talento para la actuación, sino que también al cautivar a sus seguidores con su voz, al ser también, distinguida cantante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famosa actriz de manera inesperada.

Ángela Aguilar lució un collar de diamantes diseñado exclusivamente para ella. Christian Nodal

Christian Nodal le dio un lujoso detalle a Ángela Aguilar ¿de qué se trata?

Ángela Aguilar lució un lujoso collar de diamantes que Christian Nodal mandó a diseñar especialmente para ella.

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante en graves condiciones: ¿de quién se trató? Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante en graves condiciones: ¿de quién se trató?

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famoso cantante en graves condiciones.

Lo más superlike

Mariana Zapata se sincera sobre lo que siente por Renzo La casa de los famosos

Mariana Zapata revela qué habría pasado con Renzo si hubiera seguido en La casa de los famosos

Mariana Zapata habló sobre su vínculo con Renzo y reveló qué habría pasado si él seguía en La casa de los famosos.

Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál? Yeison Jiménez

Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

Sofía Jaramillo invita a Michael Ortega a decirle las cosas de frente Talento nacional

Sofía Jaramillo invita a Michael Ortega a decirle las cosas de frente tras polémica: esto dijo

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre