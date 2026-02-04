Christian Nodal le dio un lujoso detalle a Ángela Aguilar ¿de qué se trata?

Christian Nodal sorprendió al mundo del espectáculo con un regalo exclusivo para su esposa, Ángela Aguilar, un collar de diamantes diseñado especialmente para ella, una pieza que no tardó en convertirse en tema de conversación entre seguidores, curiosos y expertos en joyería.

¿Por qué Christian Nodal apostó por una joya personalizada para Ángela Aguilar?

Christian Nodal siempre ha tenido una relación cercana con el mundo de la joyería, a lo largo de su carrera, sus accesorios se han convertido en parte de su sello personal y en una forma de expresión estética.

Sin embargo, tras su matrimonio con Ángela Aguilar, ese gusto dejó de ser un asunto individual y pasó a compartirse en pareja, por lo que el collar que ahora luce la joven cantante no es una pieza convencional.

El regalo de Christian Nodal a Ángela Aguilar que no pasó desapercibido. Foto AFP/VALERIE MACON

Se trata de un diseño exclusivo en oro blanco sólido, adornado con diamantes cuidadosamente seleccionados y un motivo floral que evoca romanticismo y permanencia.

Para quienes conocen de joyería, este tipo de piezas no se elaboran solo para adornar, sino para marcar momentos importantes, convirtiéndose en recuerdos tangibles que trascienden el tiempo.

¿Qué detalles hacen de este collar “el centro de todas las miradas”?

El diseño destaca por un diamante central en corte pera, y a juego con el collar, los aretes mantienen la estética floral y refuerzan la narrativa del conjunto.

La primera vez que Ángela Aguilar fue vista con estas joyas fue durante la celebración de su cumpleaños número 22, una velada sofisticada en la que compartió con su familia más cercana.

Y aunque los detalles del festejo se mantuvieron con discreción, una imagen bastó para confirmar que las piezas tenían un valor especial, no solo económico, sino emocional.

¿Cómo nació el vínculo de Christian Nodal con la joyería que creó este regalo?

La historia detrás del collar también habla de lealtad y crecimiento, Christian Nodal ha trabajado durante años con la misma casa joyera, una relación que comenzó cuando ambos daban sus primeros pasos en sus respectivas industrias.

La joya fue creada por la casa Braggao, que trabaja con Christian Nodal desde hace más de 10 años. (Foto AFP: Alberto E. Rodriguez).

Desde entonces, la colaboración se ha fortalecido con el tiempo, dando como resultado piezas únicas que acompañan diferentes etapas de la vida del artista.

El collar de diamantes ya forma parte del joyero personal de Ángela, compartiendo espacio con piezas de valor familiar y recuerdos de su propia historia, más allá del lujo, este regalo se ha convertido en un símbolo de amor y una etapa que ambos han decidido vivir bajo su propio brillo.