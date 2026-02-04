Jay Torres, participante de La casa de los famosos, presenta su nuevo sencillo, ‘¿Qué somos?’

Jay Torres presenta su nueva canción ‘¿Qué somos?’, un sencillo que fusiona los sonidos urbanos de Puerto Rico con el flow característico de Colombia.

Torres busca abrirse paso en el competitivo mercado colombiano y Latinoamericano, por lo que con este nuevo lanzamiento tiene grandes expectativas.

¿De qué habla '¿Qué somos?', nueva canción de Jay Torres?

‘¿Qué somos?’ plantea una reflexión directa sobre las relaciones actuales y las preguntas que surgen cuando los sentimientos no tienen una definición clara.

La canción pone sobre la mesa preguntas comunes y su relación directa con “vínculos afectivos contemporáneos”, permitiendo profundizar en los apegos emocionales.



Este estreno coincide con la participación de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia. El puertorriqueño es una de las celebridades que aceptó el llamado de El Jefe y tiene grandes expectativas de cara a esta tercera temporada.

El boricua ya se había hecho visible en Colombia gracias a su canción ‘Más que amigos', cuyo videoclip ha dado mucho de qué hablar, pues en él aparece muy cariñoso con Sara Uribe, también participante de La casa de los famosos.

¿Jay Torres, cantante puertorriqueño, fue pareja de Sara Uribe?

Las imágenes que se aprecian en el clip han despertado preguntas en torno a la cercanía de los habitantes. Muchos han llegado a asegurar que tuvieron un romance. De ese tema, justamente, ya hubo conversación en medio del reality.

En una charla, en La casa de los famosos, Sara Uribe le dijo a Jay que aparentemente nunca la buscó y no intentó que las cosas realmente funcionaran entre ellos.

Aunque no se ha confirmado públicamente que tuvieron un noviazgo, sí está claro la química que existe entre ellos. Varios internautas no descartan que florezca definitivamente el amor en medio de la competencia.

Jay Torres ha sido relacionado sentimentalmente con Sara Uribe, ambos participantes de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Por ahora, ambos han optado por mantenerse juntos y armar alianzas, de hecho, hacen parte del grupo Din*m*ta, el cual lideran Sara y Manuela.

El supuesto romance entre Uribe y Torres fue otro tema de conversación en ‘Buen Día, Colombia’. Al respecto fue consultado Thomas, hermano de Sara, y allí reveló la verdad sobre lo que pasó entre ellos.

Thomas no negó la cercanía entre Sara y Jay, pero aseguró que no fueron pareja; no obstante, las redes siguen dudando, pues, al verlos en La casa, sienten que entre los dos existe más que una amistad.

¿Quién es Jay Torres, cantante y habitante de La casa de los famosos Colombia?

Jay Torres es cantante y actor puertorriqueño, reconocido en Latinoamérica por su faceta artística híbrida que fusiona la música urbana y el pop latino con la actuación y el modelaje.

Su carrera musical inició en 2019 con el lanzamiento de ‘Enguayabao’, proyecto con el que comenzó a posicionarse dentro de la escena urbana. Posteriormente, en 2021, logró mayor visibilidad gracias a su EP audiovisual ‘VEVÉ’, una producción que destacó por su narrativa visual y estética moderna.

Un dato curioso del artista es que cuenta con un título universitario en Ciencias Biomédicas y una maestría en Fisiología, dos especialidades que ha combinado con su pasión por la música, lo cual refleja su versatilidad y experiencia.